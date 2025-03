Mali-Mauritanie : La coopération au beau fixe

Depuis quelques jours des allégations faisant état de la situation de nos compatriotes vivant en Mauritanie, circulent dans certains médias.

Suite aux informations faisant état de l’arrivée de plusieurs de nos compatriotes au poste frontalier de Gogui en provenance de la Mauritanie, le département en charge des Maliens établis à l’Extérieur a dépêché une mission sur place, conduite par le délégué général des Maliens de l’extérieur.

C’est ce qu’on retient essentiellement du communiqué rendu public ce vendredi 7 mars par le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, qui précise qu’un soutien financier et matériel d’urgence a été apporté aux premiers arrivants et un accueil digne leur a été réservé.

Occasion pour Mossa Ag Attaher de rappeler que le Mali et la Mauritanie entretiennent des liens multiséculaires fondés sur l’amitié et fraternité. « Les populations de nos deux pays frères ont, de tout le temps, vécu ensemble en parfaite harmonie. De même, de fortes communautés maliennes et mauritaniennes

vivent de part et d’autre des deux frontières», précise le ministre chargé des Maliens établis à l’Extérieur.

Par ailleurs, Mossa Ag Attaher rassure nos compatriotes que leur situation fait l’objet d’une prise en charge des autorités maliennes et mauritaniennes, tout en les appelant au calme et en les invitant à ne pas céder aux provocations. Par la même occasion, il invite les médias à œuvrer au calme et à l’apaisement, tout en rappelant que le gouvernement accorde une importance particulière à la sécurité, à la protection et à l ‘assistance de l’ensemble de nos compatriotes qui vivent à l’extérieur.

Le chef du département en charge des Maliens établis à l’Extérieur affirme que l’attention accordée à nos compatriotes de la Diaspora s’est particulièrement renforcée sous le leadership du Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, qui, au point 7 de sa lettre de cadrage, adressée au gouvernement, renforce la protection des Maliens établis à l’extérieur.

Avant de clarifier que la situation des Maliens établis en Mauritanie bénéficie de la même attention et du même intérêt. « C’est dans ce cadre que le Chef de l’État, a dépêché le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’lntégration africaine, Mossa Ag Attaher, qui était porteur de message auprès de Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie », indique

communiqué.

Mossa Ag Attaher rappelle que cette visite a permis d’avoir plusieurs résultats, notamment le lancement d’une opération spéciale de délivrance de cartes de résidence aux Maliens établis en Mauritanie avec exemption de paiement de frais et la mise en place d’un cadre d’échange permanent entre l’ambassadeur et les services des ministères mauritaniens concernés (Affaires étrangères, Intérieur). Sans oublier, l’implication de l’ambassade du Mali à Nouakchott pour une large adhésion des Maliens au nouveau processus de régularisation des étrangers.

Enfin, le communiqué rassure que le ministre Mossa Ag Attaher suit avec attention l’évolution de la situation et se fera le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la protection de nos compatriotes.

Souleymane SIDIBE

