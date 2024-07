A l’occasion de la célébration du 25e anniversaire de la fête du Trône, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Driss Isbayene, a organisé mardi une réception à son domicile à Bamako. Occasion pour lui de mettre un accent particulier sur les liens de coopération qui lient son pays avec le Mali. C’était en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.

Le 25e anniversaire, c’est l’occasion d’évoquer la naissance d’une politique africaine tout azimut du Maroc prôné par le Roi Mohammed VI, dès son accession au Trône le 30 juin 1999. Selon Driss Isbayene, Ambassadeur du royaume Chérifien accrédité à Bamako, le Mali est au centre de l’intérêt du Maroc pour un partenariat gagnant-gagnant et une coopération sud-sud et solidaire. « Les liens qui unissent nos deux grandes Nations et civilisations ancestrales sont empreints d’histoire, de solidarité et d’une profonde amitié qui transcendent les frontières géographiques. Ces relations privilégiées basées sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté nationale, sur le partenariat gagnant-gagnant et sur des valeurs communes de solidarité, de collaboration fructueuse multisectorielle », a expliqué l’ambassadeur du Royaume Chérifien au Mali.

A l’en croire, le Maroc a toujours été aux côtés du Mali dans les moments difficiles apportant son soutien et sa solidarité lors des crises et défis auxquels le pays a dû faire face, avec un respect total des fondamentaux de la politique étrangère de notre pays. « Aujourd’hui, on peut recenser plus de 100 accords bilatéraux signés depuis 1960 entre les deux pays, reflétant un partenariat bilatéral évolutif et multidimensionnel », a indiqué le diplomate marocain. Ces accords, faut-il le rappeler, touchent tous les domaines de coopération. Ce qui traduit le dynamisme de la coopération entre Bamako et Rabat.

L’Ambassadeur Driss Isbayene a aussi évoqué l’initiative internationale du Roi Mohammed VI pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique proposée en novembre 2023 en faveur de quatre pays sahéliens (Mali, Burkina Faso, le Niger et le Tchad). Une initiative appréciée et saluée à sa juste valeur par le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Abdoulaye Diop, qui s’est particulièrement réjoui de la transformation économique du Maroc, a magnifiée les relations entre les deux pays. « C’est une relation de franchise et de respect où sa Majesté et son gouvernement ont estimé que les défis auxquels le Mali est confronté que le pays peut trouver le génie nécessaire pour répondre à ses problèmes », a-t-il souligné.

Pour terminer, le chef de la diplomatie malienne a réitérée la disponibilité constante des autorités du Mali mais également du peuple malien à œuvrer de concert avec le gouvernement et le peuple marocain sous le leadership du Roi Mohammed VI afin de faire les relations bilatérales entre les deux pays un bel exemple de coopération sud-sud au bénéfice des deux populations.

Il convient de souligner que la cérémonie s’est déroulée en présence de la quasi-totalité des ambassadeurs accrédités au Mali et de plusieurs autres personnalités maliennes. Enfin, faut-il rappeler que la fête nationale du Maroc est célébrée le jour de l’anniversaire de l’accession de sa Majesté le Roi sur le Trône de ses glorieux ancêtres, qui est le 30 juin 1999.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Le dynamisme de l’économie marocaine

Ce 25e anniversaire de la fête du Trône est l’occasion donc de se remémorer quelques réalisations engrangées par le royaume sous le règne de Mohamed VI, qui ont favorisé des transformations profondes et structurelles dans plusieurs domaines. « 5e puissance économique du continent, le Maroc poursuit sa métamorphose à grande échelle, avec le lancement de grands chantiers infrastructurels et économiques », a déclaré Driss Isbayene, Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali.

Le diplomate marocain a mis l’accent sur les infrastructures routières, aéroportuaires et d’autres infrastructures et édifices architecturaux. « Le Maroc, c’est plus de 2000 Km d’autoroutes (avec un objectif de 3.500 Km avant 2030), des gares routières et ferroviaires avec notamment le lancement en 2018 d’une ligne à grande vitesse (plus de 320 km/h) entre Tanger et Casablanca et bientôt Marrakech », a-t-il rapporté.

Dans le secteur de l’automobile, le Maroc est devenu le principal fournisseur de voiture à destination de l’Union Européenne et le premier producteur de voiture en Afrique, avec une production annuelle dépassant les 700 000 véhicules et une perspective d’un million en 2025. L’industrie automobile représente 22% du PIB du pays pour 14 milliards de dollars US. L’industrie aéronautique est en pleine expansion depuis plus de 20 ans avec des entreprises internationales telles que Bombardier, Airbus, Boeing, Safran qui ont établi des usines dans le pays. Le secteur a réalisé plus de deux milliards de dollars US. Ce qui traduit le dynamisme de l’économie marocaine.

Il faut rappeler que la fête nationale du Maroc est célébrée le jour de l’anniversaire de l’accession de sa Majesté le Roi sur le Trône de ses glorieux ancêtres, qui est le 30 juin 1999.

