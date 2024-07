La partie malienne a reçu une délégation du Ministère de l’Education nationale du Burkina Faso, le mardi 23 juillet 2024, pour partager les expériences dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Cette initiative soutenue par Save The Children grâce à une financement de l’Union Européenne vise à permettre aux deux pays ‘’de partager les bonnes pratiques pour prévenir et atténuer l’impact des attaques contre les espaces scolaires et de discuter sur les défis à relever pour garantir à l’accès à une éducation de sûre et de qualité.

Lors de cette réunion, les participants des deux pays ont appris les bonnes pratiques en matière de collecte et d’analyse des données sur les attaques contre l’éducation et les fermetures des écoles. L’initiative du renforcement de la coopération, le partage d’expérience et de soutien technique mutuel entre les comités techniques nationaux du Mali et du Burkina Faso a été actée lors de cette rencontre de partagé d’expériences.

L’éducation au Mali et au Burkina Faso est menacée au niveau primaire par les attaques terroristes par les groupes armés depuis près d’une décennie. Des centaines d’écoles sont fermées privant des milliers d’enfants de l’éducation. « Au Mali, 1 700 écoles sont fermées impactant 1 500 000 enfants », a déclaré le secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, Issoufou Dicko, précisant que les efforts sont déployés depuis plusieurs années par le gouvernement malien pour soutenir l’éducation malgré la menace sécuritaire.

Il a soutenu l’idée du partage d’expériences dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration sur la sécurité dans les écoles entre les deux pays pour permettre aux enfants et les enseignants dans un environnement sain. « Personne ne peut apprendre ou enseigner quand il a peur », souligne le secrétaire général du Ministère de l’Education du Mali. Cette rencontre doit aboutir à exploration des défis communs et la recherche des solutions créatives pour protéger l’éducation grâce à ces échanges sur les bonnes pratiques entre ces deux pays du Sahel qui multiplient les initiatives de lutte contre le terrorisme dans les longs des frontières.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

