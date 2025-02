Le samedi 1er février 2025, s’est déroulée à Ouéssindougou dans la commune du Mandé, la cérémonie de remise de 50 forages aux populations des 06 communes de Bamako et du cercle de Siby. Cette initiative du Programme Spécial d’Aide aux Associations et Fondations (PSAAF) initié par les autorités de la Transition vise à améliorer les conditions de vie des populations et à soutenir les actions de la société civile en faveur du développement local.

Le PSAAF a été mis en place par le gouvernement de la Transition pour venir en aide aux associations, ONG et fondations qui ont subi les effets de l’arrêt des financements de certains bailleurs de fonds. Il s’agit d’un programme d’urgence qui soutient ces structures afin qu’elles puissent poursuivres leurs actions en faveur des populations dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des communautés, la promotion de la cohésion sociale, de l’entraide, et de la réduction des difficultés économiques et sociales.

L’initiative des 50 forages dans les 6 communes de Bamako et dans le cercle de Siby s’inscrit dans ce cadre. La cérémonie de remise a été présidée par le ministre délégué auprès du Premier ministre, Mamani Nassiri en présence de la Coordinatrice du PSAAF, Dramé Mariam Diallo, le Chef du Village, Madi Koné, le représentant de la Délégation Spéciale de la mairie de Siby, Ousmane Kouyaté, et de nombreuses personnes de la localité.

La Coordinatrice du PSAAF, Dramé Mariam Diallo, dans son discours, a souligné l ‘importance ces infrastructures qui vont sans nul doute permettre d’améliorer les conditions de vie des populations en facilitant leur accès à l’eau potable, et réduire la corvée d’eau pour les femmes et les enfants. Des propos repris par le Chef du Village, Madi Koné, le représentant de la Délégation Spéciale de la mairie de Siby, Ousmane Kouyaté qui, tous ont loué cette initiative gouvernementale, et assuré de leur soutien au programme.

Selon la Coordinatrice du PSAAF, cette remise montre un symbole fort de l’engagement des autorités de la Transition, précisément celui du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta en faveur de l’amélioration des conditions de vies des populations et du renforcement de leur résilience.

Aussi, elle rappelle que 2022 à 2024, le programme a eu à apporter son assistance humanitaire à travers une trentaine d’associations et d’ONG, soulageant les besoins nutritionnels, alimentaires, sanitaires et éducatifs de plus de trois millions de personnes. Il a également contribué à la gouvernance en renforçant la citoyenneté des jeunes, et soutenu une vingtaine de projets de développement dans les domaines de maraîchage, de la saponification, de la transformation agro-alimentaire, de la restauration et de l’embouche bovine, a-t-elle ajouté. Et d’expliquer que le don des forages a été précédé d’autres actions dont une remise de quatre ambulances équipées dans le cercle de Siby.

S’adressant aux bénéficiaires, elle les a exhorté à faire un usage responsable des forages.

Le représentant du Premier Ministre, Mamani Nassiri, il a exprimé sa satisfaction quant à la coordination du PSAAF et à l’exécution de sa mission, notant qu’il s’agit d’une priorité gouvernementale visant à renforcer la résilience des populations. Il a ensuite assuré que d’autres actions seraient entreprises dans la cette même optique.

Quant au porte-parole des bénéficiaires, il s’est réjoui de l’installation du forage, et a exprimé leur gratitude aux donateurs.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

