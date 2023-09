Désenclavement : Un pont-barrage pour relier le Village de Hamaké au reste du cercle de Nioro du Sahel

Financé à hauteur de 80 Millions de FCFA par le consortium d’ONG AMASSA Afrique Verte et OMADEZA et parrainé par le programme Alimentaire Mondial (PAM) auprès du Fond climat Mali, la réalisation de cet ouvrage vient mettre fin à coup sûr, au calvaire des 1254 âmes du dit village qui pendant plusieurs décennies éprouvaient d’énormes difficultés en période hivernale pour traverser. Ce qui était devenu une mare infranchissable au vue de la force de l’eau et la profondeur du passage des eaux au point d’être coupé du reste du Pays.

Village soninké dans la commune rurale de Nioro Tougouné à la frontière Mali – Mauritanie à une quarantaine de km au Nord de la ville de Nioro du Sahel, les populations de Hamaké en majorité agriculteur ainsi que les usagers de ce pont-barrage de 640 m sur 4m, soufflent désormais un grand ouf de soulagement. Au nombre desquelles Diadjé Traoré, le président de l’Association de ‘’ Hamaké Dagakané‘’ par ailleurs président de l’association des ressortissants de Nioro-Tougouné Rangabe en France qui ne tari pas d’éloges à l’endroit des plus hautes autorités du pays. Porteur de ce projet d’appui à la maîtrise des eaux de surface et des eaux souterraines pour l’amélioration de la résilience des systèmes de production Agrosylvo-pastorale face aux changements climatiques qui viennent de leurs construire ce pont-barrage pour le désenclavement de leur localité et pour la retenue d’eau permettant l’abreuvement des animaux et la culture du riz. Lors de l’inauguration de ce pond-barrage le Dimanche 09 Juillet 2023 en présence des autorités administratives, politiques, guides religieux et les notabilités ainsi que les populations venues pour la circonstance, Il a profité de l’occasion pour inviter l’ensemble des fils et filles de sa circonscription administrative d’être des artisans de la paix source d’un développement durable.

Aliou Touré le Maire de la Commune de Nioro Tougouné a lors de la cérémonie d’inauguration de l’ouvrage, remercié les autorités du pays pour une telle réalisation dans sa commune, d’affirmer que cela facilitera la libre circulation des personnes et de leurs biens. Il a rassuré que tout sera mis en œuvre pour la gestion efficiente de cet ouvrage.

Le conseiller aux affaires juridiques du gouverneur de la Région Lassine Diarra a quant à lui, expliqué à l’assistance l’importance de cet ouvrage dans le développement de leur localité, et de promettre l’accompagnement de l’administration qui selon lui, ne fera aucun défaut. Le représentant de l’exécutif régional a exhorté les autorités communales à veiller à l’entretien de l’ouvrage.

