Mali – USA : La Chambre de commerce américaine fonctionnelle au Mali

La cérémonie de lancement officiel des activités de la Chambre de commerce américaine au Mali (AmCham-Mali) a eu lieu le Jeudi 16 novembre 2023. Fruit d’un partenariat entre les opérateurs économiques maliens et américains, cette Chambre va promouvoir le développement des échanges économiques, culturels, sociaux et éducatifs.

Placée sous la présidence du ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayogo Aminata Traoré, cette cérémonie a enregistré la présence de l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, du représentant du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ibrahim Féfé Koné, des membres du CNT, de la Chambre de commerce et de l’industrie du Mali, de l’ambassadrice des USA au Mali, S. E. Mme Rachona Korhonen.

Initiée par des jeunes entrepreneurs maliens, résidant aux Etats-Unis et au Mali, en vue de favoriser les relations commerciales, la création d’emplois, la formation des jeunes, l’entreprenariat et les opportunités d’affaires entre ces deux pays, cette Chambre de commerce américaine au Mali est principalement composée d’entreprises et de personnes ressources.

Selon le président de la chambre, Hamadoun Cissé, elle est apolitique, non confessionnelle et n’admet aucune ségrégation basée sur le genre, l’appartenance ethnique, religieuse ou culturelle.

“L’objectif, c’est d’aider les entreprises membres de l’AmCham à se développer et à prospérer, encourager et faciliter la création de nouvelles entreprises et d’emplois, servir de lien et de point d’accès-conseils-accompagnement pour les entreprises des deux pays, promouvoir le système national d’entreprenariat privé et de commercialisation concurrentielle”, a-t-il exprimé.

A en croire l’ambassadrice des Etats-Unis au Mali, partenaire privilégiée de ce nouveau partenariat, ouvrant de nouvelles opportunités commerciales, économiques, en termes de renforcement des capacités, cette initiative marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens entre ces deux états.

Prenant la parole, la ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Bagayogo Aminata Traoré, a souligné dans son intervention, l’importance stratégique de cette initiative pour la promotion des échanges économiques entre le Mali et les Etats-Unis d’Amérique.

Elle a profité de l’occasion pour designer Rachona Korhonen, comme première ambassadrice de la destination Mali auprès des entreprises et de l’opinion américaine. “Vous connaissez nos réalités, vous serez notre voix pour dire aux investisseurs américains qu’aujourd’hui au Mali, le gouvernement travaille à la refondation de l’Etat et à mettre en place des institutions fortes, un cadre des affaires où il est bon de créer et développer des entreprises”, a-t-elle déclaré.

Représentant le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ibrahim Féfé Koné a soutenu que cela est une bonne initiative, qui boostera sûrement le secteur de l’économie et apportera une nouvelle dynamique aux relations entre ces deux nations. A ses dires, ceci est un gage de confiance des Etats-Unis d’Amérique pour le Mali. Pour terminer, il a assuré l’engagement de son département à faire du pays une destination privilégiée des investisseurs étrangers.

La coupure du ruban qui matérialise le lancement officiel des activités de la Chambre de commerce américaine au Mali, accompagnée de la visite des locaux qui est désormais le point de rencontre des entreprises maliennes et américaines, a mis fin à la cérémonie. Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :