Du jeudi au vendredi 25 octobre 2019 dans la salle de réunion de l’Office du Moyen Bani, le directeur national du génie rural Aghatam AG Alassane a présidé l’atelier sur le mécanisme d’opérationnalisation du centre communautaire de sarantomo.

Transférer le centre communautaire de sarantomo à l’Office du Moyen Bani; mettre en place une structure de gestion du centre et informer, éduquer et sensibiliser les acteurs concernés sont les principales recommandations assorties de l’atelier.

Selon le directeur national du génie rural, l’objectif du présent atelier est de présenter aux participants les résultats de l’étude relatifs à la gestion du Centre Communautaire de Sarantomo afin de proposer un mécanisme de Gestion approprié. Le centre a pour vocation d’offrir des services et produits agricoles de proximité aux producteurs et productrices organisés dans le rayon du Cercle de Djenné. Il facilite l’accès aux intrants à travers l’approvisionnement des producteurs en engrais, produits phytosanitaires, produits vétérinaires, aliments de bétail. Dote les producteurs en équipement pour la production, la conservation et la transformation du riz et du poisson ainsi que le renforcement de capacités des producteurs et des acteurs. Le centre comporte une Direction, des salles de formation, des logements, des magasins de Stockage, une unité de productions de glace. Il est équipé de 10 tracteurs avec accessoires, 15 motoculteurs, 06 motopompes, 41 batteuses, 09 décortiqueuses, 03 mini rizeries, 02 postes de soudure et 01 étuveuse

Pour Aghatam, centre sera doté d’un fonds de roulement de départ raison pour laquelle le programme a initié une étude pour mettre à disposition la structuration institutionnelle du Centre, son plan de gestion assorti d’outils, de plans d’investissements additionnels et de renforcement des capacités des acteurs. Quant au directeur général de l’Office du Moyen Bani, Mamadou traoré le centre communautaire de Sarantomo est un joyau qui servira à la fois l’Office et la population de Djenné. A travers ses mots, il remercie particulièrement le PDI-BS pour cette réalisation.

Oumar KORKOSSE

