Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de base (PARCB) : Le Ministre Kelema préside les travaux du 1er Comité de pilotage

Le Projet d’Appui au Renforcement de la Résilience des Communautés de base (PARCB) a pour objectif de contribuer au renforcement de la résilience des populations par l’amélioration de l’employabilité des jeunes et des femmes dans les chaines de valeur agricole climato-résilientes et sobres en carbone. Ainsi, la réunion de son 1er Comité de pilotage a eu lieu le vendredi 22 novembre à la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de l’Agriculture. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le Ministre de tutelle, Daniel Siméon KELEMA, en présence du Coordinateur du Projet, Dr Aliou Barry et les membres dudit comité de pilotage.

Deux interventions ont marqué cette rencontre, celles du Ministre Kelema et de Dr Barry.

Dans son allocution, le Ministre de l’Agriculture, Daniel Siméon Kelema a indiqué que le PARCB est une initiative des Autorités du pays ayant bénéficié du financement de la BAD pour un montant de plus de 40 milliards de FCFA. Les zones d’intervention de ce projet, dira-t-il, sont la région de Koulikoro et le Cercle de Yanfolila.

Par la suite, le Ministre de l’Agriculture a tenu à faire savoir que l’objectif du PARCB est en droite ligne de la mise en œuvre de la vision du Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta qui est de faire du Mali une puissance agricole sous régionale. Dans le sens où le secteur Agricole sera un moteur de l’économie nationale, assurant la sécurité alimentaire des populations urbaines et rurales et générant des emplois et des revenus significatifs dans une logique de développement durable, respectueux de l’environnement.

Il a signifié que le PARCB marque non seulement l’engagement des plus hautes Autorités du Mali en faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle mais surtout la poursuite d’actions multiformes pour améliorer la résilience des populations en proie aux crises socio-politico-économique et sécuritaire sans précédent depuis 2012 et aux phénomènes climatiques extrêmes récurrents. Puis, que cette réunion du 1er Comité de pilotage servira d’occasion pour examiner et approuver le 1er PTBA (Programme de travail et budget annuel) couvrant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Ces activités du PTBA 2025, porteront, dit-il, sur la préparation des dossiers de plusieurs études techniques, économiques, environnementales et sociales, de renforcement des capacités techniques et professionnelles. Qu’il servira à faire entre autres, les études environnementales et techniques, d’élaboration de l’APS, de l’APD et de la préparation du DAO. Ce, au même titre que le suivi contrôle des travaux de 250 ha de Bas-fond, 100 ha de périmètres irrigués villageois et 100 ha de périmètres maraichers ; les études environnementales et techniques, d’élaboration de l’APS, de l’APD et de la préparation du DAO pour l’aménagement et équipements piscicoles…

Au Coordinateur de PARCB, Dr Aliou Barry d’ajouter que le projet vise aussi à améliorer des conditions de vie des populations surtout celles qui sont dans les zones rurales, les impacter pour faciliter leur quotidien dans ce domaine. Ce, tout en faisant des actions à leur faveur par la production, la transformation et par la chaine de valeur.

Mariam Sissoko

