Douanes : 30 tonnes de faux produits pharmaceutiques saisis à Sikasso 15 000 cartons de pâtes alimentaires à Dibili

Les observateurs conviennent qu’il s’agit d’une première en région douanière de Sikasso : la prise, d’un seul coup de filet, de 2 929 cartons de produits pharmaceutiques. On y trouve des comprimés pour 51 374 200 d’unités, 750 400 ml de sirop et 1 320 000 ml d’insecticides ainsi que des pétards. Cette saisie spectaculaire s’est opérée le jeudi 14 novembre 2024 mai poste de Heremakono, à la frontière burkinabé. Elle est le fruit, selon des sources bien introduites, de renseignements fournis par le Directeur Général des Douanes en personne quant au basculement de quelques camions sur le corridor de Heremakono après une précédente saisie opérée à Koury. Le bureau concerné a ainsi reçu des instructions d’intensification de la vigilance sur les cargaisons ayant fait l’objet de basculement. Et le moins que puisse dire est que le flair de vieux gabelous de l’Insp. Gal Amadou Konaté ne l’a point trahi car les camions suspects contenaient effectivement des produits pharmaceutiques contrefaits que les trafiquants s’étaient évertués à dissimuler. Peine perdue, puisqu’après les fouilles, la cargaison sera conduite sous bonne escorte à Sikasso pour être débarrassé de son contenu qui servait de couverture aux produits frauduleux et prohibés. Par-delà les milliers de cartons bourrés de médicaments en tous genres (comprimés et capsules, etc.), le camion contenait également près de 10.000 pièces de pétards sans doute destinées aux festivités du réveillon (également interdits pour des raisons de sécurité).

Très comblée et émerveillée par l’exploit des douaniers, la Gouverneure de la région de Sikasso a rapidement dépêché une délégation dans l’enceinte de la Direction Régionale des Douanes de Sikasso pour constater les faits, tout en félicitant les soldats de l’économie pour leur prouesse.

Le Directeur régional des douanes de Sikasso, colonel Attaher Ag Bazet inscrit pour sa part la saisie dans le cadre de la lutte contre la fraude et la protection de la santé des populations. Toutes choses qui cadrent parfaitement avec les orientations du Ministre de l’Economie et des Finances que le Directeur Général des Douanes a répercutées sur ses services. «Nous allons continuer à nous acquitter de nos missions conformément aux instructions données par l’Inspecteur Général Amadou Konaté qui reste au taquet et notre devoir est de faire en sorte que la douane puisse jouer un rôle de premier plan dans d’autres domaines en dehors de la mobilisation des recettes » a-t-il expliqué, en insistant sur la dangerosité des produits pour la santé et assurant de leur destruction dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

C’est le même sort que connaîtront plus de 15 000 cartons de pâtes alimentaires appréhendée à Diboli où la vigilance des douaniers s’est manifestée par une double saisie en de conditions similaires. La première s’est effectuée le 31/10/2024 et sur porte sur 4 600 cartons de pâtes alimentaires répartis entre deux conteneurs de 20 pieds. Le chef du bureau frontalier du Sénégal, l’inspecteur des douanes Nouhoum Koné, en expliquant les circonstances comme suit : «suite à une vérification dans le système informatique sénégalais, nous avons ciblé une cargaison relative à 4 600 cartons de pâtes alimentaires. Nous avons aussitôt sollicité les douanes sénégalaises (Bureau de Kidira, ndlr) afin de nous transmettre l’original dudit document pour exploitation. Ce qui a été fait. C’est ainsi que le chef de Bureau de Kidira nous a acheminé le dit document ainsi que le camion».

La seconde opération a porté un coup plus douloureux aux contrebandiers. Elle porte sur dix mille huit cent (10 800) cartons de pâtes alimentaires (spaghettis) de marque «Paste Layla» saisie le 13/11/2024, suite à une analyse documentaire approfondie assortie d’un ciblage précis. Elle a consisté notamment à passer au peigne les énoncés des documents transmis par les douanes sénégalaises, avant même l’arrivée de la marchandise suspecte au bureau frontalier.

Il faut noter que le Directeur Général des Douanes et services sont intraitables dans l’observance de l’arrêté interministériel en rapport avec l’interdiction d’introduire les pâtes alimentaires en territoire malien. Les instructions reçues par les différents services sont suivies au pied de la lettre, comme en témoignent les nombreuses saisies de marchandises de cette nature et de farines par les unités de répression des douanes.

I KEÏTA Source : CCOM DGD

