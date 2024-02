Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des douanes célébrée chaque 26 janvier, la direction du Renseignement et de la Lutte contre la Fraude a procédé à l’incinération de près 150 tonnes de produits prohibés et impropres à la consommation. La cérémonie s’est déroulée dans la commune de Dio, à une trentaine de kilomètres de Kati, ce dimanche 27 janvier 2024. C’était en présence du directeur général adjoint des Douanes, monsieur Ag Boya et la professeure Fanta Sanogo, directrice de la Pharmacie et du Médicament non moins présidente de la commission nationale d’incinération.

Il s’agit de 46 tonnes de médicaments de contrefaçon et 93 tonnes de produits alimentaires particulièrement des boissons, des dattes, du lait et bien d’autres produits dangereux pour la sécurité alimentaire des populations. Ces produits ont été saisis par la Direction des Renseignements et de la Lutte contre la Fraude. Outre ces produits, il faut noter aussi l’incinération d’un stock venu de la Direction régionale des Douanes de Koutiala.

Selon le directeur général adjoint des Douanes, Ag Boya, cette opération entre dans le cadre des trois missions des Douanes à savoir la mission fiscale, économique qui est la protection des unités industrielles notamment la protection du consommateur. Il a ajouté que la direction du Renseignement a saisi des dattes qui étaient dans le même chargement que le cyanure, un produit très dangereux.

L’opération a été organisée par la direction du Renseignement et de la Lutte contre la Fraude et la commission nationale d’incinération composée de magistrats, de services de sécurité, de la direction de la Pharmacie et de la direction nationale de la Santé. « Il faut saluer les gabelous du Mali qui, en plus de leur mission fiscale, ont ainsi extrait de la circulation des produits très toxiques pour la population » a martelé la professeure Fanta Sanogo.

Cette cérémonie s’est déroulée dans une totale transparence sous les regards vigilants de la Presse et du maire de la commune de Dio représenté par le 4ème adjoint, Sidi Diallo. Ceux qui avaient encore des doutes sur la gestion des produits saisis par les Douanes sont désormais édifiés. Aucun produit impropre à la consommation n’échappe à la commission nationale d’incinération.

Au terme de l’opération, le directeur du Renseignement et de la Lutte contre la Fraude a appelé les populations à plus de vigilance. Il n’a pas manqué de les encourager à informer les douaniers des cas suspects.

Seydou DEMBELE

