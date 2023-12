2e édition des journées du poisson : un espace de promotion, d’information, de sensibilisation sur la filière poisson et rôle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle

Dans le cadre du développement et de la promotion du sous-secteur de la pêche, l’interprofession de la filière poisson du Mali a organisé, le jeudi 21 décembre au palais de la Culture Amadou Hampathé Bah, la 2e édition des journées nationales du poisson. La cérémonie d’ouverture était placée sous l’égide du Premier ministre, Dr Choguel K Maïga.

Les journées nationales du poisson sont initiées par les acteurs de la filière poisson sous l’égide de l’interprofession de la filière qui ont décidé de mutualiser leur force pour promouvoir le sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture. Une initiative qui a été soutenue par le gouvernement à travers le ministère de l’Elevage et de la Pêche et ses partenaires. Avec une production estimée à plus de 100 000 tonnes par an, le sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture contribue à plus de 9% du PIB et génère près d’un million d’emplois soit 2% de la population active.

Placée sous le thème : « la filière poisson, un facteur contribuant à la sécurité alimentaire et à la création d’emploi », les Journées du Poisson du Mali visent à offrir un espace de promotion, d’information, de sensibilisation sur la filière poisson et son rôle prépondérant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Elles visent à inciter les autorités et les partenaires techniques et financiers à s’investir davantage pour le développement et la promotion du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture en générale et de la filière en poisson en particulier.

Selon le président de l’interprofession de la filière poisson, Cheick Oumar Diaouré Maïga, l’évènement, qui s’articule autour des activités comme : la foire du poisson, du savoir-faire des acteurs du poisson, des conférences-débats, la course de pirogue dotée du grand prix du président de la Transition, seront l’occasion pour les acteurs d’échanger sur les défis liés au renforcement des moyens d’actions liées à l’autonomisation de la filière.

Contribuer au renouveau du Mali

C’est dans ce cadre et dans un souci d’équité qu’il a profité de l’occasion pour plaider auprès du gouvernement l’augmentation du niveau de subvention des ressources animales et halieutiques à hauteur de 50% à l’image du sous-secteur de l’agriculture. Cheick Oumar Diaouré Maïga n’a pas manqué d’attirer l’attention du gouvernement sur la protection et la préservation des campements de pêche face aux défis de l’urbanisation. « Aussi les acteurs de la filière poisson renouvellent leur demande auprès du gouvernement pour l’institutionnalisation de la journée du poisson au Mali », a-t-il plaidé.

Une doléance prise en compte par le Premier ministre, Dr Choguel K Maïga, qui a promis l’institutionnalisation des journées nationales du poisson dans notre pays. Cela, a-t-il dit, afin de permettre aux professionnels de suivre le travail gouvernemental. « Ces journées visent à contribuer au renouveau du Mali axées sur une meilleure mise en œuvre et en valeur des ressources internes afin qu’elles puissent être compétitives » a pour sa part rappelé le ministre de l’Elevage et la Pêche, Youba Bah.

Il faut rappeler que cette 2e édition des journées nationales du poisson qui va réunir l’ensemble des acteurs des différents maillons travaillant sur la chaîne de valeur poisson prendra fin ce samedi 23 décembre. La cérémonie a pris fin par la visite des stands.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

