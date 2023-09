Filière bétail / viande : Journée de sensibilisation des acteurs sur la marque collective et le label

Dans le cadre du programme d’appui à la compétitivité en Afrique de l’Ouest (PCAO), le Mali a lancé le processus de labellisation de sa viande et de protection de sa filière bétail avec des marques collectives. A cet effet, une journée d’information et de sensibilisation a été organisée, ce mercredi 13 septembre, à l’intention des acteurs de la filière.

« La journée de sensibilisation est une session interactive avec les acteurs de la filière bétail / viande du Mali », a indiqué Almouctar Baba Kounta, représentant de la Directrice du Centre malien de promotion de la propriété industrielle (CEMAPI) dont les locaux ont abrité la rencontre. Il s’agit, selon Almouctar Baba Kounta, d’informer et sensibiliser les acteurs de la filière sur les avantages de la marque collective et de la labellisation. L’atelier, a-t-il fait remarquer, se tient le « 13 septembre », une date consacrée « Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété intellectuelle ».

Le Mali a officiellement lancé, le 20 juillet dernier, le processus de labellisation de viande à travers une étude sur la « faisabilité de la marque collective et le développement d’un label viande rouge ». Le mandat du bureau SID Sarl choisi pour mener l’étude prévoit la réalisation de session d’information et de sensibilisation des acteurs de la filière bétail / viande. Les sessions ont lieu à Kayes, Koulikoro et Bamako.

Au nom de l’Interprofession de la filière bétail / viande, Mme Sagara Saran Bouaré a salué le partenariat fructueux entre son organisation et le PACAO Mali. La journée de sensibilisation en cours, a-t-il expliqué, en Bamanankan aux acteurs, se situe dans ce cadre. Parti de cet atelier, chaque participant doit restituer à son tour les informations reçues à sa base.

Au nom du ministre de l’Elevage et de la Pêche, Ousmane Tall a lancé les travaux de la journée. Il a attiré l’attention des acteurs maliens sur l’urgence à aller vite. Les pays voisins qui abritent aussi le PACAO sont à l’œuvre. Il a cité l’exemple du Niger qui a déjà obtenu la labellisation d’un sous-produit de la viande à savoir le kilichi (viande séchée au soleil).

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

