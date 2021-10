Centrale thermique de 100 MW de Sirakoro : Les huit (8) Groupes déjà sur place.

Le Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, M. Lamine Seydou Traoré, et son homologue de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel Daoud Ould Mouhamedoune, étaient hier sur le site du chantier de construction de la centrale thermique 100 MW de Sirakoro, où ils ont réceptionné les 4 derniers de la nouvelle centrale. Rappelons que les 4 premiers ont été reçus le 23 septembre 2021. Les deux ministres, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux, ont échangé avec le DG de EDM et les responsables du chantier.

Les explications des uns et des autres ont permis de rassurer le ministre, Lamine Seydou TRAORE. Il s’est dit satisfait du bon déroulement des travaux pour le respect du délais contractuel d’exécution en vue de la mise en service de la centrale courant premier semestre 2022. C’est pourquoi il n’a pas manqué d’adresser ses félicitations et ses encouragements aux responsables de EDM et à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, qui doit permettre de doter EDM de capacités additionnelles de production, afin de faire face à la demande en électricité sans cesse croissante. Le ministre de la sécurité et de la protection civile s’est quant à lui réjouit des dispositions sécuritaires déjà prévues pour la protection des populations riveraines, il a en outre salué l’existence d’un dispositif permettant de mieux gérer les nuisances sonores.

Source : EDM-SA

