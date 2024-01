Crise énergétique : Remue ménage dans l’affaire EDM.SA

Le problème de l’électricité au Mali est une préoccupation majeure des Maliens et le calvaire les affecte depuis 1 an environ, au regard notamment de son impact sur toutes les couches sociales et dans tous les secteurs d’activité. En octobre dernier, le ministre de l’´Énergie et de l’Eau, Bintou Founè CAMARA, faisait une sortie à la télévision nationale en imputant l’équation de la desserte électrique à la mal gestion d’EDM, à la livraison de groupes électrogènes défectueux ainsi qu’au vol du carburant avec 59 citernes prétendument disparues. Et d’assurer déclenchement d’une enquête à l’effet de faire la lumière sur l’affaire. C’est dans la suite de cette promesse que ces dernières semaines furent très mouvementées et rythmées par une vague inédite d’interpellations afin de tirer l’affaire au clair. Les enquêtes ont ainsi débouché sur plusieurs mandats de dépôt dont ceux de ex-DG Oumar DIARRA et Koureïssi KONARE pour faux et usage de faux et ‘atteinte aux biens public. Y figurent également un ex-directeur de la production, un ex-directeur administratif et financière devenu aujourd’hui conseiller du DG Boubacar DIALLO et la secrétaire générale chargée du département Juridique et de la communication de l’EDM. Le sulfureux dossier concerne 29 groupes électrogènes et transformateurs dont la vague n’a pas épargné non plus l’ancien ministre de l’Energie Lamine Seydou Traoré, également entendu et placé sous mandat de dépôt.

Ils sont rejoints par plusieurs opérateurs pétroliers, fournisseurs de carburant de la société EDM.SA, dont le PDG de la société LAH et fils, Mama LAH. Une situation qui fait beaucoup de bruit dans l’opinion, même si les membres du Conseil d’administration d’EDM, dont le président Abdrahamane DEMBELE, ont été mis en liberté.

Aly Poudiougou

