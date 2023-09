EDM : Abba Soufiane Diallo, le nouveau Secrétaire général du comité syndical du District de Bamako

Il invite les autorités à donner les moyens à la Société afin qu’elle puisse jouer pleinement sa mission régalienne

Élu Secrétaire général du comité syndical de EDM du district de Bamako, à la tête d’un bureau de 99 membres composé d’hommes et de femmes, à l’issue d’une élection le mois passé pour 5 ans renouvelables, Abba Soufiani Diallo, et son bureau ont organisé hier mercredi 20 septembre 2023, dans la cour de la Direction générale de la société Energie du Mali, une assemblée générale d’information. L’objectif de cette assemblée générale est de remercier les travailleurs et travailleuses de EDM pour leur confiance portée en eux pour diriger le comité syndical pour les 5 prochaines années, et de présenter au public les hommes et les femmes qui composent ce nouveau bureau de 99 membres.

Actualité oblige, le nouveau Secrétaire général du comité syndical de EDM du district de Bamako, a saisi l’occasion pour parler de la difficulté actuelle à laquelle EDM est confrontée, notamment les coupures d’électricité qui se passent de tout commentaire. La présente assemblée générale s’est déroulée dans une ambiance conviviale, en présence du représentant de la Direction générale de la Société, Amidou Koné, ainsi qu’un parterre des travailleurs et travailleuses de EDM.

En s’adressant à l’auguste assemblée, le nouveau Secrétaire général du Synacom EDM, Abba Soufiane Diallo, a d’abord remercié les uns et les autres pour leur confiance portée en lui et son bureau. L’objectif de ce nouveau bureau, selon son secrétaire général, est de défendre l’intérêt des travailleurs et de la société EDM. ‹‹Nous comptons travailler pour rassembler l’ensemble des travailleurs de EDM autour d’un seul syndicat, afin de mieux défendre les intérêts moraux et matériels de la Direction générale ainsi que les travailleurs››, a déclaré le nouveau Secrétaire général.

‹‹Nous traversons une période difficile, mais ces difficultés ne sont pas insurmontables, car la Direction générale de EDM est en train de travailler, afin de trouver une solution idoine à ces problèmes. Les coupures d’électricité de maintenant ne sont pas le souhait des travailleurs de EDM. Nous demandons à nos autorités de mettre les moyens nécessaires à la disposition de EDM pour qu’elle puisse jouer sa mission régalienne de fournir correctement les populations en énergie” a t-il ajouté.

AMTouré

