Visite de terrain de son SE Rolf Holmboe à l’Usine Danew Talla

Une délégation de l’ambassade Royale du Danemark conduite par S.E Rolf Holmboe, s’est rendue le mercredi 15 mars 2023 à l’usine d’assemblage de la société Danew Talla Electronics sis à Niaréla en commune II du District de Bamako.

Cette visite a permis au staff de Danew Talla Electonics de présenter aux bailleurs danois, l’utilisation des fonds alloués ainsi que les résultats déjà obtenus. L’ambassadeur Rolf Holmboe et sa délégation ont été reçus par les PDGs de la société Danew Talla Electronics à savoir Modibo Talla et son associé Renaud Amiel. A l’occasion, la délégation a pris connaissance du travail effectué dans la ligne d’assemblage des produits, et échanger avec un personnel. Ils sont 46 employés à l’usine dont 18 sont opérationnels dans la ligne d’assemblage.

Le directeur de production de la ligne d’assemblage, Moustapha Traoré et son équipe ont fait assister à la délégation le montage des tablettes c ‘est à dire l’ensemble des étapes jusqu’ au niveau de l’emballage. Un travail fortement apprécié par M. Holmboe, qui n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction en renouvelant leur volonté d’encore plus accompagner la structure. « On peut aider une usine au Mali qui fait de très bonne production » dira-t-il. Réaffirmant la bonne santé de la coopération Mali/ Danemark, M. Rolf Holmboe, a rappelé les fonds mis à disposition par le Danemark pour soutenir la formation professionnelle au Mali. Il s’agit notamment du Projet ‘ Fonds pour la formation professionnelle liée aux besoins du secteur privé’ un financement de son ambassade et qui est géré par le CIEM avec pour zone de couverture Bamako et environnants. Quant au Projet Danew Talla, il a bénéficié d’une subvention du Fonds de la formation professionnelle FFP de 30771000FCFA pour former 119 jeunes dans le cadre du projet « Fonds pour la formation professionnelle liée aux besoins du secteur privé ».

La visite a été opportune au PDG Renaud Amiel de rappeler leur ambition c ‘est à dire ‘Devenir des leaders des métiers du numérique dans la sous-région’. Et ce avec la création d’un réseau national de Réparateur SAV pour PC, tablettes, téléphones, la société comme annoncé compte former et employer 200 jeunes dans le domaine de nouvelles technologies, et 1000 jeunes formés aptes pour la réparation de matériel informatique et téléphonique de toutes marques au Mali. En cette date la société compte 130 jeunes déjà formés et 30 employés à la ligne d’assemblage dont les 18 opérationnels.

La ligne d’assemblage a une capacité de production de 300 pièces par jour (10000/mois). Pour M. Amiel l’ambition est d’agrandir cette capacité à 300 000 à 4000000 par an en 2024, et conquérir les marchés de la sous –région voire plus .

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

