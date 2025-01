Cette agence accompagnera le développement de la région à travers un meilleur soutien à la distribution des services bancaires et une génération d’activités et d’emplois directs et indirects

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Beceao) vient de doter la Commune urbaine de Kayes d’une agence auxiliaire afin de booster l’économie dans la capitale de la 1ère région administrative du Mali. La cérémonie d’inauguration de cette agence auxiliaire, 4è du genre après celles de Mopti et Sikasso, a eu lieu le jeudi 23 janvier à Kayes-Khasso sous la présidence du ministre de l’Économie et des Finances, Alousséini Sanou, qui avait à ses côtés son homologue de la Côte d’Ivoire, président en exercice du Conseil des ministres de l’Uemoa, Adama Coulibaly, le gouverneur de la Beceao, Jean-Claude Kassi Brou et le gouverneur de la Région de Kayes, le Général de brigade Moussa Soumaré.

La cérémonie a commencé par la coupure du ruban symbolique suivie de la remise de la médaille inaugurale au ministre Alousséini Sanou et à d’autres officiels par le gouverneur de la Bceao. Après avoir visité les locaux de l’imposant joyau, les officiels ont rejoint les invités dans la cour. Ensemble, ils assisteront avec les responsables administratifs et politiques, les chefs des services régionaux, les cadres des institutions financières et les opérateurs économiques de la place, les légitimités traditionnelles et la société civile, à une projection vidéo sur la nouvelle agence auxiliaire bâtie sur une superficie de 2 hectares. Elle comprend un bâtiment principal de trois niveaux (R+2) de plusieurs bureaux, d’annexes et de deux résidences de type R+1.

«C’est avec une immense fierté que j’ai procédé à la coupure du ruban symbolique marquant l’inauguration de la quatrième agence de la Bceao au Mali. L’ouverture de cette agence accompagnera le développement de la région à travers un meilleur soutien à la distribution des services bancaires et une génération d’activités et d’emplois directs et indirects. Elle contribuera à embellir la ville de Kayes et à favoriser l’expansion de toute la région qui connait déjà un regain de vitalité avec la réalisation récente ou en cours d’infrastructures sanitaires, sportives, socio-éducatives, universitaires et de transport», a déclaré le ministre Alousséini Sanou.

Il a invité les institutions financières de la place (banques et structures de microfinance) à bien accompagner les opérateurs économiques de la région en réponse aux besoins des industries minières et culturelles, de l’agriculture et de l’élevage en droite ligne de la Vision du Mali 2063. Alousséini Sanou a rappelé que le gouvernement vient d’adopter les documents prospectifs de la Vision du Mali 2063 et la Stratégie nationale pour l’Emergence et le développement durable (SNEDD) 2024-2033 réalisées de façon inclusive.

Pour atteindre les objectifs de cette vision, les chefs d’entreprises opérant dans la région doivent, selon le ministre de l’Économie et des Fiances, poursuivre la définition de projets pertinents qui bénéficieraient d’un accompagnement adéquat de l’État et de financements bancaires appropriés notamment le bénéfice du Dispositif de soutien au financement des PME/PMI de la Bceao et l’accompagnement des Structures d’Appui et d’Encadrement (SAE) agréées par elle, à savoir l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE), le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles (BRMN), le Centre du secteur privé (CSP) et le Réseau malien des petites et moyennes entreprises (Remap).

D’après Jean-Claude Kassi Brou, l’ouverture de l’agence auxiliaire de Kayes s’inscrit dans le cadre du programme d’extension du réseau des agences de la Banque centrale. L’objectif visé par ce programme est d’accompagner le système bancaire et des Systèmes financiers décentralisés de l’Union monétaire ouest-africaine qui regroupe le Mali, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Togo, le Bénin.

«Le choix de la ville de Kayes, communément appelée cité des Rails, se justifie par les importantes potentialités économiques de la ville et des régions aux alentours. En effet, première région administrative du Mali, avec une superficie de 63.210 km2 et une population de près de 2 millions d’habitants, la Région de Kayes contribue au produit intérieur brut à hauteur de 15% environ, avec une prépondérance pour le secteur secondaire (33%)», a indiqué le gouverneur de la BCEAO.

Il faut savoir que Kayes abrite de deux grandes sociétés de production d’or de taille mondiale comme Fékola ou encore le complexe Loulo-Gounkoto. La production d’or de la région s’est élevée à environ 45 tonnes en 2024, soit 79% de la production industrielle du pays. La région compte également trois barrages hydroélectriques sur le Fleuve Sénégal (Manantali, Félou et Gouina) qui alimentent en électricité le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Ce n’est pas tout, la ville de Kayes reçoit de nombreux flux financiers en provenance de sa diaspora.

En moyenne, 28% des migrants internationaux du Mali viennent de la Région de Kayes qui est le premier réceptacle d’envois de fonds (près de 100 milliards de Fcfa par an) et d’nvestissements sociaux de la diaspora malienne. Ces investissements visent notamment des infrastructures socio-sanitaires et économiques qui contribuent à améliorer les conditions de vie de la population.

Au plan de l’écosystème bancaire et financier, 13 banques et 12 institutions de microfinance sont en activité dans la région Ouest qui comprend Kayes et les Régions voisines de Nioro et Kita. Dans cette région, on dénombre 37 agences bancaires et 124 agences d’institutions de microfinance, soit un total de 161 agences pour accompagner le financement des activités locales.

Bandé Moussa SISSOKO / AMAP – Kayes

