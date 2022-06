Au Mali, l’Office National des Produits Pétroliers a annoncé, dans un communiqué publié hier mardi, un nouveau réajustement des prix des hydrocarbures à la pompe.

« Le litre de supercarburant passe de 762 à 811 F CFA et celui du Gasoil passe de 760 à 809 F CFA) à partir de ce mercredi 8 juin », a annoncé le Directeur Général de l’ONAP, Modibo Gouro Diall. Cette structure en charge de la gestion des produits pétroliers justifie ce réajustement tarifaire des prix à la pompe en évoquant les nombreux facteurs exogènes ayant eu pour conséquence la hausse des cours des produits pétroliers sur le plan international. Le communiqué annonce que le Gouvernement continue de subventionner le supercarburant et le gas-oil dont les prix de revient non subventionnés devraient être arrêtés respectivement à 1024 F CFA et à 1039 F CFA le litre à la pompe.

Les nombreux sacrifices consentis par le gouvernement en subventionnant les hydrocarbures auraient contribué à la perte des recettes qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards FCFA.« L’estimation des pertes de recettes relatives aux hydrocarbures pour l’Etat au titre de l’année 2022 était de l’ordre d’environ 87 milliards de F CFA. Avec cette hausse actuelle, elles sont projetées à environs 215 milliards de francs CFA au 31 décembre 2022 », indique l’ONAP. le Gouvernement appelle les consommateurs à adopter des gestes et comportements permettant de faire des économies d’énergie pour aider à la maîtrise des besoins afin de contrer cette situation qui a engendré une raréfaction et un renchérissement des produits pétroliers.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

