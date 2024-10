Dans un communiqué du 23 octobre dernier, le Gouvernement malien accuse la Société minière Barrick Gold de n’avoir pas honoré ses engagements suite à une négociation qui a abouti à un terrain d’entente. Ce, après qu’il ait entrepris des actions pour évaluer la situation du secteur minier du pays.

La Société minière canadienne Barrick Gold, présente au Mali depuis 30 ans, est dans le collimateur du Gouvernement. Elle est taxée du non-respect de ses engagements.

De quoi s’agit-il ?

Le Ministre de l’Economie et des Finance, Alousséni Sanou et celui des Mines, Amadou Keïta ont émis un communiqué conjoint la semaine écoulée au sein duquel ils ont rapporté ce qui les oppose à cette société minière. En effet, cette note explique que dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales de la Refondation, le Gouvernement malien a entrepris des actions pour évaluer la situation du secteur minier sur son sol. Toute chose qui a conduit à l’élaboration d’un nouveau Code minier et d’une loi sur le contenu local. Ainsi, qu’à la suite de l’audit commandité par le Ministère de l’Economie et des Finances, une Commission de négociation et de renégociation a été mise en place pour discuter avec les Sociétés minières dans l’optique de parvenir à un partage plus équitable de la rente minière.

Au cours de ce processus, dit cet avis, plusieurs manquements préjudiciables à l’exploitation minière et à l’économie nationale ont été identifiés. Ce faisant, pour y remédier, l’Etat a opté pour un règlement amiable global et définitif et une revue des modalités d’exploitation des ressources minérales pour le bien des parties prenantes.

« Ainsi, après huit mois de négociations, des accords ont été conclus avec plusieurs sociétés minières dont le groupe Barrick Gold qui a pris des engagements dans le cadre d’un accord transactionnel comme en témoigne son communiqué diffusé le 30 septembre 2024 » précise le communiqué. Cependant, que le Groupe Barrick Gold n’a pas honoré les engagements auxquels il a souscrit dans l’accord conclu et dont la mise en œuvre a commencé le 4 octobre dernier.

Par ailleurs, compte tenu de la nature des infractions relevées, souligne le communiqué, notamment celles relatives à la responsabilité sociétale et environnementale et à la réglementation des charges, ainsi que des risques sérieux qui pèsent sur la continuité de l’exploitation de la Société au Mali dont l’un des permis d’exploitation expire au début de 2026, le Gouvernement décide de tirer toutes les conséquences de droit découlant des actes posés par Barrick Gold et affirme continuer à œuvrer pour une exploitation des ressources minérales qui se base sur l’intérêt des populations et des travailleurs.

Barrick Gold sort du silence

Suite à cette note d’information du Gouvernement du Mali, la Société Barrick Gold n’a pas tardé à réagir en émettant un communiqué le 24 octobre dernier. Elle a soutenu effectuer un paiement de 50 milliards de FCFA soit 85 millions de dollars au Gouvernement dans le cadre des négociations en cours, aux termes d’un protocole d’accord. « Depuis lors, elle n’a pas relâché ses efforts pour collaborer avec le Gouvernement. Bien que Barrick ne reconnaisse aucune responsabilité, elle a choisi d’agir de bonne foi en tant que partenaire de longue date du Mali… » s’est-elle défendue. Ce qui est sûr l’heure n’est plus au maintien du pont d’or entre les deux parties.

Mariam Sissoko

