Exploitation minière : le FER-Mali déterminé à faire briller l’or pour les Maliens

Dans un mémorandum, le Front pour l’émergence et le renouveau au Mali (FER- Mali) demande la renégociation de tous les contrats miniers en exigeant une meilleure promotion des opérateurs miniers nationaux avec la création de mines 100% maliennes.

«L’or doit briller pour les Maliens», c’est le leitmotiv du Front pour l’émergence et le renouveau au Mali (FER–MALI), un regroupement de la société civile.

Dans un mémorandum rendu public le 22 septembre et signé par son président Sory Ibrahima Traoré, le FER-Mali a fait le constat que « la souveraineté du Mali tant recherchée mais jamais recouvrée, passe nécessairement par le choix d’une économie forte basée sur la mise à profit de nos ressources minières en général et de l’or en particulier par le pouvoir politique et l’ensemble du Peuple Malien de l’intérieur et de l’extérieur ».

Pour faire sortir le Mali de sa dépendance économique vis-à-vis de l’extérieur et faire du pays une Nation émergente, le FER-Mali recommande la renégociation de tous les contrats miniers en exigeant une meilleure promotion des opérateurs miniers nationaux avec la création de mines 100% maliennes et la création de la foire internationale de l’Or à Bamako pour faire du Mali le carrefour mondial de l’Or.

En plus du remplacement des travailleurs expatriés qui ont plus de deux ans dans l’exploitation minière au Mali par des nationaux, le FER-Mali demande l’organisation de l’orpaillage traditionnel avec la création de comptoirs d’achat locaux sécurisés et un fonds d’appui à l’orpaillage traditionnel.

Autres recommandations, le FER-Mali préconise sans délai le désenclavement total des zones impactées par les activités minières et la création des conditions de bien-être socio-économique et culturelles pour les populations des zones aurifères et la création d’une Agence nationale de contrôle et de rentabilisation des industries minières au Mali, en favorisant le raffinage de l’Or du Mali avant l’exportation.

Le Front appelle aussi à l’adoption d’une loi qui oblige les sociétés minières à effectuer 80% des achats et contrats de services avec les opérateurs économiques nationaux. Le FER–Mali, par la même occasion, propose que 5% de la part de l’État soit restitué en nature pour créer un fonds national de sécurité pour les générations futures et la construction d’un hôpital de référence internationale dans toutes les régions du Mali d’ici à 2025.

Pour terminer, le FER-Mali a lancé un appel aux Maliens de tous bords, de l’intérieur et de l’extérieur, à unir leurs forces pour jeter les bases d’un Mali émergent et dont le budget annuel ne reposera désormais que sur les revenus à l’interne en particulier les ressources minières du pays conformément à la volonté des pères de l’indépendance du Mali.

Abdrahamane SISSOKO

