Modernisation de l’Administration des Impôts : Le Mali se dote d’une plateforme de gestion de quitus fiscal en ligne ‘ E-quitus’

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou a procédé ce mardi 23 janvier 2024 à l’hôtel Radisson Collection, au lancement officiel de la plateforme E- quitus. La plateforme de délivrance du quitus fiscal initiée par les autorités vie à simplifier des démarches administratives, et faciliter les relations entre l’administration et des usagers, selon le directeur général des Impôts, Mathias Konaté.

E-quitus la plateforme de gestion dématérialisée du quitus fiscal est une innovation numérique, elle s’inscrit dans le cadre de la modernisation du dispositif organisationnel des Impôts. Elle relève de la vision de la direction générale des Impôts d’être une administration fiscale moderne, efficace, efficiente, respectueuse des lois de la République tout en restant à l’écoute des contribuables, a fait savoir le DG des Impôts, Mathias Konaté.

Et d’expliquer que l’un des axes stratégiques de ce programme vise essentiellement l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) dans l’administration et la gestion des impôts pour accroitre la capacité endogène de la Direction Générale des Impôts (DGI) dans la mobilisation des recettes intérieurs mais aussi offrir de meilleurs services aux contribuables.

L’avantage de la plateforme cité par M. Konaté, est qu’elle va : simplifier des procédures de délivrance du quitus fiscal, permettre aux usagers de gagner en temps et en ressource, renforcer le civisme fiscal en plus de contribuer à la transparence et à la consolidation de l’application des règles de bonne gouvernance.

Toute chose qui contribuera à révolutionner le processus de délivrance du quitus fiscal, améliorer le climat des affaires.

Pour le ministre Sanou, la modernisation de l’Administration et l’amélioration du climat des affaires au Mali sont des priorités des autorités du pays, aussi la plateforme E-quitus permettra sans nul doute à pallier les difficultés dans la délivrance du quitus fiscal.

A noter que la plateforme en plus de la possibilité de payer le quitus fiscal, permet de procéder à des vérifications et à l’authentification d’un quitus.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

