C’est l’une des principales conclusions à retenir à l’issue de la 144ème session de son Conseil d’Administration, tenue le 18 mai 2022. C’était sous la présidence de M. Moussa Alassane DIALLO, président du Conseil d’Administration. En effet, pour la première année d’exercice de la mise en œuvre du 7ème plan quinquennal de développement à moyen terme (PMT7 2021-2025), la banque verte a réalisé un résultat net bénéficiaire de 11, 6 milliards de FCFA, soit une augmentation de 42% par rapport à l’année 2020. Avec un total bilan de 656,3 milliards de FCFA et des fonds propres estimés à 80 milliards de FCFA, soit 10% de plus qu’en 2020, la banque a injecté 500,7 milliards de FCFA dans l’économie malienne dont 271,4 milliards de francs CFA dans le financement de l’agriculture. Son concours en faveur des petites et moyennes entreprises se chiffre à 120,3 milliards de francs CFA pendant qu’elle a consacré 109 milliards de francs CFA au financement des équipements et de l’habitat en faveur des particuliers.

