Malgré les assurances des plus hautes autorités du Mali sur l’approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité, certains produits comme le gaz domestique se fait très rare à Bamako et dans le reste du pays.

Par ces tems de froid matinal où le besoin de se laver avec de l’eau chaude est devenu très fort, le gaz domestique a disparu chez les livreurs et autres acteurs de la filière. Qu’est-ce qui explique cette pénurie ? Les acteurs du secteur et des cadres du ministère du Commerce parlent de problèmes d’approvisionnement des compagnies concernées en Côte d’ivoire et des problèmes de manque de bouteille. Il semble aussi que les sociétés importatrices de gaz ont d’énormes difficultés avec la fermeture des frontières pour inonder le pays en gaz. Ce qui fait que la bouteille de 5 litres qui était précédemment vendu entre 2900 et 3500 F CFA, se vend actuellement à 7000 F CFA et se fait rare. Ce, malgré les instructions de la brigade commerciale pour respecter les prix plafonds des produits de grande consommation sur nos marchés.

La brigade commerciale a du pain sur la planche

Apparemment, les prix des produits alimentaires fixés par le ministère du Commerce, en collaboration avec la Direction générale du commerce et de la concurrence ne sont pas respectés sur les marchés de Bamako et de l’intérieur du pays. de nombreux commerçants et spéculateurs, malgré les assurances des autorités, arrivent à augmenter légèrement les prix de certaines denrées.

Ce qui fait que la brigade commerciale est très sollicitée pour jouer au gendarmes afin d’obliger les commerçants à respecter les instructions du gouvernement. Il est hautement souhaitable que des sanctions soient régulièrement prises contre ces commerçants fautifs, en ces tems de crise et d’anxiété pour les consommateurs, du fait de l’embargo.

