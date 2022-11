Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion au Mali, la Banque de Développement du Mali (BDM-SA) a fait un don, le mardi 1er novembre 2022, au Centre d’accueil et de placement familial (La Pouponnière 1) de Bamako. Le don composé du lait, du sucre, du savon, de l’eau minérale d’une valeur de 9 millions de FCFA. La cérémonie de remise de don a eu lieu au siège de la Pouponnière 1 de Bamako, en présence du secrétaire général de la BDM-SA, Cheick Fanta Mady Keïta ; du responsable à la communication de la BDM-SA, Youssouf Touré ; de la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sow N’Dèye Diop ; de la cheffe de section placement pouponnière, Mme Coulibaly Fanta Madi Diallo et d’autres personnalités.

Après la donation au ministère de l’action humanitaire d’une valeur de plus de 10 millions de FCFA, le 31 octobre 2022, le lendemain 1er novembre 2022, c’était au tour de la Pouponnière 1 de Bamako de recevoir une importante donation d’une valeur de 9 millions de FCFA de la part de la BDM-SA. Au cours de cette cérémonie de remise de don, le secrétaire général de la BDM-SA, Cheick Fanta Mady Keïta, a fait savoir que les actions de solidarité et d’appui aux groupes vulnérables constituent un des piliers de la stratégie de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) de la Banque de Développement du Mali (BDM-SA). « Aussi notre établissement, comme à chaque édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion, a tenu à apporter sa contribution pour soutenir nos concitoyens aux conditions de vie difficiles. Pour l’édition 2022, notre appui est allé d’une part au ministère délégué en charge de l’action humanitaire et d’autre part aux enfants du centre d’accueil et de placement de Bamako», a souligné le secrétaire général de la BDM-SA. Il a fait savoir que le don remis au département de l’action humanitaire se chiffre à 10 986 000 F CFA.

Quant à l’assistance apportée au Centre d’Accueil et de Placement Familial (Pouponnière 1), dit-il, elle se chiffre à 9 000 000 F CFA. Selon lui, le don est composé du lait, du sucre, du savon, de l’eau minérale, des cartons de tomate concentrée.

Dans un communiqué de presse de la BDM-SA, il ressort que le coût global de ces opérations de donations se chiffre à 20 millions de FCFA y compris les frais pour la manutention et la communication. Très réjouie par cette donation à la Pouponnière 1 de Bamako, la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sow N’Dèye Diop, directrice nationale adjointe de la promotion de l’enfant et de la famille, a vivement remercié la BDM-Sa pour cet acte de générosité en faveur des enfants. Selon elle, grâce à l’appui des uns et des autres, ces enfants (orphelins, abandonnés, handicapés) arrivent à survivre.

Enfin, elle a précisé que ce don sera judicieusement utilisé au seul bénéfice des enfants. Après les différentes allocutions, il y a eu la remise symbolique de don par les donateurs aux bénéficiaires.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :