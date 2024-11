Education et technologie : L’Université de Ségou doté d’un Orange Digital Center Club

Le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma KANSAYE, a procédé le jeudi 7 novembre à l’inauguration officielle du bloc ‘Orange Digital Center Club’ à l’Université de Ségou. C’était en présence de plusieurs personnalités, dont le Directeur général d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop, le maire de Ségou, le Recteur de ladite université et bien d’autres.

L’ODC de Ségou (Orange Digital Center- Ségou) est le premier centre du genre dans une région du Mali. Il est logé au sein de l’université, fruit du partenariat entre Orange Mali et l’Université de Ségou, le nouveau centre a pour mission de former, préparer et accompagner les jeunes étudiants et les jeunes diplômés à leur vie professionnelle en leur offrant les meilleurs outils et usages des nouvelles technologies numériques.

Dans leurs interventions, le Recteur de l’université de Ségou, Esaii DAOU et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pr Bouréma KANSAYE, ont souligné l’importance de cette réalisation qui va inéluctable renforcer la qualité de l’éducation des jeunes étudiants. Ils ont chaleureusement remercié Orange Mali pour son engagement en faveur de l’éducation au Mali, conformément à la vision des autorités maliennes engagées à offrir aux jeunes une éducation de qualité , des formations qualifiante pour plus d’employabilité.

Toute chose à laquelle va contribuer l’ODC qui met à la disposition des jeunes des dispositifs gratuits de formations sur les métiers du numérique avec des outils de pointes , et un soutien à l’entrepreneuriat.

Le Directeur général d’Orange Mali, Aboubacar Sadikh Diop, dans son discours, a rappelé l’engagement de son entreprise en faveur de la promotion de la jeunesse et de l’inclusion numérique au Mali. Dans un monde de plus en plus compétitif et concurrentiel, marqué par l’innovation technologique, M. Diop assure que le Mali ne restera pas en marge de cette révolution. Il indique la pleine disponibilité d’Orange Mali à contribuer à réduire la fracture numérique, à mettre à disposition des stratégies d’inclusion et surtout à contribuer au renforcement des compétences des jeunes.

Pour Sanoussi Oumar Samounou, étudiant à l’Université de Ségou, ce centre est une merveille, une véritable opportunité pour eux étudiants de se performer.

Le responsable des ODC (Orange Digital Center) , Ousmane Touré, a guidé cette visite de la délégation du ministre afin de lui expliquer les nombreuses opportunités mises à dispositions des étudiants et l’ encadrement.

Effet, Fanta Wologuème, Enseignante –Chercheur à université de Ségou, estime que cette collaboration entre Orange Mali et l’université de Ségou, participe non seulement à l’ épanouissement de la jeunesse mais contribuer également à renforcer l’ apprentissage du corps professoral au numérique.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :