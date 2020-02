Eduquer, renseigner et informer sur la télévision numérique terrestre (Tnt). Tel était l’objet d’un atelier d’information organisé au Cicb par la Société malienne de transmission et de diffusion (Smtd) dans le cadre des activités du Forum de Bamako Digital Days. Cette rencontre a réuni autour des organisateurs l’ensemble des intervenants du secteur. Il s’agit, entre autres, de l’Association malienne des télévisions libres (Amatel), des étudiants, de la Société ivoirienne de télédiffusion venue de la Côte d’Ivoire.

Le directeur général de la Smtd a saisi cette occasion pour expliquer que le déploiement de la Tnt va commencer sous peu avec le district de Bamako. A l’en croire, il compte activer Tnt Thomson dans le district en avril et couvrir tout le pays d’ici à fin 2020. Il a surtout saisi cette occasion pour expliquer les bienfaits de la télévision numérique terrestre. Cette dernière permettra la diffusion de plus de 20 chaines sur le même canal. “Avec une antenne râteau et une télévision numérique, on pourrait capter toutes les chaines gratuitement sans abonnement” a-t-il laissé entendre.

K.THERA

