L’opérateur de téléphonie mobile Malitelet la société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP) lancent le service de paiements des factures par le mobile. La signature de la convention a eu lieu le jeudi 1er août dans un hôtel de la capitale entre Sidi Mohamed Dembélé, secrétaire général de la Sotelma-Malitel et Boubacar Kane, DG de la SOMAGEP.

-Maliweb.net- Désormais, on peut payer ses facteurs via Mobicash, le service monétique de l’opérateur de téléphonie mobile Malitel. Cela est rendu possible grâce au partenariat entre l’opérateur historique de téléphonie mobile et société malienne de gestion de l’eau potable (SOMAGEP). C’est un service qui permet au client de pouvoir payer ses factures d’eau SOMAGEP ou celles de ses proches à n’importe quel moment et de n’importe où via Mobicash.

Pour ce faire, il suffit d’avoir un compte Mobicash et composer sur son téléphone Mobile *166# option 6 puis 4. Et suivez les instructions. Les frais varient de 100 à 250 fCFA selon le montant de la facture. Soit 100 francs CFA pour les factures inférieures ou égales à 2000 FCFA, 200 FCFA de 2001 à 5000 FCFA et enfin 250 pour celles supérieures à 5000 FCFA. L’ajout de numéro de compteur et la modification de la liste des compteurs sont gratuits.

Avec le paiement de sa facture Somagep et celles de ses proches via Mobicash, plus besoin de faire face aux difficultés ou intempéries habituelles pour effectuer le paiement de facture d’eau. En plus d’être pratique et simple, il permet de payer à tout temps et en tout lieu sans se déplacer.

Tout en se réjouissant de ce partenariat qu’il espère fructueux, Sidy Mohamed Dembélé, secrétaire général de la Sotelma-Malitel, estime que l’innovation offre plus de convivialité aux clients de la Somapeg. Il a aussi assuré que le paiement de sa facture Somagep et celles de ses proches via Mobicash permet de congestionner les guichets.

Cette cérémonie, selon le DG de la Somagep, Boubacar Kane, entre dans le cadre de la politique de la Somagep, celle de mettre les clients au centre des préoccupations. « Le paiement de sa facture Somagep et celles de ses proches via Mobicash entre dans une stratégie de l’économie de temps », a-t-il conclu.

Abdrahamane Sissoko/Maliweb.net

