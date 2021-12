paiement dématérialisé et enfin de rendre disponible la trésorerie de l’État en temps et en heures

Le ministre de l’Économie et des Finances Alousséni Sanou a présidé ce lundi 06 décembre 2021 à la Direction Générale des Impôts (DGI), la cérémonie de lancement des télépaiements d’impôts, droits et taxes en république du Mali.

« L’introduction des télépaiements dans le processus de collecte des ressources intérieures s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de l’amélioration des services offerts aux contribuables, du renforcement des capacités des agents de la DGI à mobiliser plus de recettes intérieures. Le télépaiement des impôts, droits et taxes vise non seulement la simplification des opérations de paiement, mais également la sécurisation des recettes de l’État par le virement direct des fonds collectés dans le compte unique du Trésor » a expliqué le ministre Sanou dans son discours d’ouverture.

L’engagement des parties impliquées dans la gestion des paiements des impôts, droits et taxes par voie électronique (Direction Générale des Impôts, Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité publique, Banques et Etablissements financiers) constituait l’impératif juridique, afin d’assurer la configuration et le paramétrage du système pour le démarrage effectif des télépaiements avec la solution déjà disponible. C’est pourquoi, lors de la cérémonie, le Directeur Général des Impôts Mathias Diarra, le Directeur National du Trésor et de la Comptabilité publique Ben Bouillé Haidara et les dirigeants des Banques et Etablissements financiers ont apposé leurs signatures sur la Convention d’utilisation de la plateforme et celle de gestion du compte télépaiement.

Suite logique des télé-déclarations, qui avaient commencé en 2019, l’introduction des télépaiements dans le processus de collecte des impôts permettra aux contribuables de payer leurs impôts, droits et taxes sans être obligé de se déplacer physiquement vers les guichets, de sécuriser les recettes de l’État par un paiement dématérialisé et enfin de rendre disponible la trésorerie de l’État en temps et en heures.

En effet, la Direction Générale des Impôts a développé, dans son système d’information, un module spécifique dédié aux télé services fiscaux dénommé E-Impôt qui offre aux 684 contribuables domiciliés à la Direction des Grandes Entreprises et à environ 150 Moyennes Entreprises les moyens d’accomplir leurs obligations fiscales en ligne.

Le paiement par voie électronique est donc une nouvelle procédure dans le dispositif de collecte des impôts. Son opérationnalisation a requis la mise en place d’une plateforme qui permet un échange hautement sécurisé des données entre les différentes parties prenantes impliquées dans le processus de collecte et de comptabilisation des recettes.

Le ministre de l’Économie et des Finances a adressé ses vifs remerciements à l’endroit de toutes les personnes impliquées dans le processus, plus particulièrement les membres du Groupe de Travail « Télépaiement des Impôts ». Il a également remercié la coopération canadienne pour son accompagnement dans le processus de modernisation des services fiscaux à travers le projet PAMORI au sein de la DGI, sans oublier la forte implication des Banques et des Établissements financiers pour la réussite de cette réforme phare qui marque la digitalisation des paiements des impôts, droits et taxes en République du Mali.

Avant de clôturer la cérémonie, le ministre Alousséni Sanou a remercié l’ensemble des agents de la Direction Générale des Impôts et les a exhortés à plus d’engagements pour l’atteinte des objectifs qui leur sont fixés.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président de la Commission finance du Conseil National de Transition, des cadres responsables des services rattachés du ministère de l’Économie et des Finances, du Directeur National de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pour le Mali, du Vice-président de l’Association des Professionnels des Banques et Établissements Financiers (APBEF) et de plusieurs directeurs de Banques et d’établissements financiers au Mali.

