L’entreprise guinéenne Banki Technology a officiellement lancé sa plateforme Banki Truck au Mali. Le lancement de la plateforme de location de camion a eu lieu, ce jeudi 17 mars, à l’hôtel Radisson Collection. C’était en présence du président du Conseil supérieur de la diaspora malienne et du président du réseau malien des chargeurs.

« Nous ne pouvions pas adopter une posture de neutralité face à l’embargo qui frappe le peuple malien », a indiqué Mamadou Bah, président directeur général de Banki Technology, dans son allocution de bienvenue au lancement de la nouvelle plateforme du Mali. La mise à disposition de la plateforme de location de véhicules vise, selon Mamadou Bah, à rehausser le niveau des échanges entre Conakry et Bamako. « L’objectif final est de faire du port de Conakry le principal port d’importation des produits destinés aux marchés maliens », a -t-il expliqué.

« Plus de 3000 camions sont répertoriés chez Banki Truck », a présenté Balla Moussa Keita, responsable de la plateforme au Mali. Pour commander un camion, a-t-il ajouté, il suffit de télécharger l’application Banki Truck et de choisir le camion de votre choix. « En choisissant un camion, le client bénéficie aussi d’un système de géolocalisation et de pointage pour suivre l’itinéraire en temps réel », a vanté Balla Moussa Keita. Opérationnelle depuis 2020, le Groupe Banki Technology a déjà une représentation en Sierra Léone.

Le représentant de l’Ambassade de Guinée à Bamako et celui du Conseil malien des chargeurs ont tous deux salué l’initiative qui vise, selon eux, à rapprocher davantage deux peuples unis par l’histoire. « Banki Truck relève à la fois le défi du coût, de l’accessibilité et du temps », s’est réjoui Dr Saiba Camara, conseiller politique de l’Ambassade de Guinée. Et d’ajouter : « La volonté du Colonel Mamady Doumbouya est d’offrir au Mali tous les avantages d’un pays côtier à travers le port de Guinée ».

Résident en Guinée depuis plusieurs années, Mohamed Chérif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne a pris part au lancement de la nouvelle plateforme. Il était au côté d’Ali Bocoum, président du réseau malien des transporteurs routiers. « Aujourd’hui, la Guinée est en passe de devenir le premier port du Mali et cette technologie y contribuera pour beaucoup », a salué Ali Bocoum.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :