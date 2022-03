En ma qualité de vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, j’ai effectué ce jour, 28 février 2022, un déplacement à Gogui à la frontière mauritanienne avec une forte délégation ministérielle composée des ministres des Transports, de l’Agriculture ainsi que du directeur général des douanes, du PDG de la CMDT et du président du CMTR et des responsables du CMC. Le but de ce déplacement était d’assister à la cérémonie de l’ouverture du corridor Bamako- Nouakchott pour l’évacuation du coton malien. Comme vous savez, les sanctions imposées par la Cédéao ont contraint les autorités maliennes et la Chambre de commerce et d’industrie du Mali à chercher d’autres voies et moyens pour évacuer les produits maliens à l’export et faciliter également le fret en destination du Mali.

Sous l’impulsion des autorités, la CCIM, le CMC et le CMTR ont fait plusieurs déplacements en Guinée et en Mauritanie pour signer des conventions avec ces différents ports pour faciliter le transit du fret malien.

Dieu merci, grâce au génie malien, nous avons pu transformer les difficultés en opportunités pour nos enfants et petits-enfants.

Et c’est grâce à la clairvoyance de la CMDT qui a décidé d’exporter son coton par les ports de Nouakchott et de Conakry à des tarifs très attractifs. Ouvrant ainsi un nouveau corridor d’exportation pour le bonheur de tous les opérateurs économiques du Mali

Le Mali est une grande nation qui trouvera toujours des solutions aux défis qui lui seront opposés”.

Commentaires via Facebook :