Le corridor Bamako-Conakry s’active de plus en plus. Après avoir réceptionné une cinquantaine de citernes la semaine dernière pour le Mali, cette semaine, plus de 41 000 tonnes de clinker, un matériel indispensable pour la fabrication du ciment transite pour le Mali par la Guinée. Un coup de pouce pour le commerce au Mali.

C’est une première dans l’histoire du Port de Conakry (Alport Conakry), qu’un vraquier contenant 41 445 tonnes de clinker en transit pour le Mali accoste en Guinée.

Ce jour dans une interview accordée à une télé de la place, le directeur général adjoint, Ousmane Savané, d’Alport Conakry a déclaré qu’ils sont très heureux d’accueillir pour la première fois un navire de clinker malien au terminal conventionnel contenant 41 445 tonnes en destination du Mali. « Notre rêve est de faire du Port de Conakry, le Port naturel du Mali. Nous sommes sur la bonne voie et très bientôt cela deviendra une réalité. Je lance aussi un appel solennel aux opérateurs économiques maliens de nous faire confiance, de ne même pas hésiter une seconde, d’essayer le corridor Conakry-Bamako et c’est leur propre Port et nous allons leur accorder toutes les facilités nécessaires pour le passage de leurs marchandises afin d’avoir un avantage concurrentiel face aux autres Ports », a promis le DGA.

Pour plus de précision, « grâce aux équipements de pointes que dispose la Société Alport Conakry, l’opération de déchargement ne prendra que 50 heures maximum soit deux jours », a ajouté une responsable en charge des planifications des opérations terrestres à Alport Conakry.

Ce succès commercial fait suite à la décision du Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya, qui ambitionne de faire du Port de Conakry, un Port moderne et compétitif et une plaque tournante pour le transit des marchandises maliennes, selon une responsable du Port de Conakry. En plus de cela, selon, la même responsable, 30 camions contenant des balles de coton ont été réceptionnés par le Port après plus de 20 ans d’interruption.

