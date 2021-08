Riposte contre les véhicules sénégalais : Des chauffeurs et apprentis ont fui le Mali

En représailles aux actes de vandalisme perpétrés contre des camions citernes maliens à Kaolack, des dizaines de véhicules sénégalais ont subi un sort analogue au Mali.

Un grave accident de la circulation s’est produit, dimanche 15 août, aux environs de 14 h à quelques pas seulement du complexe “Cœur de ville” situé en plein cœur dans la ville de Kaolack.

Un camion malien a heurté de plein fouet un taxi qui transportait des clients vers le quartier Sara Diougary, faisant quatre (4) morts sur le coup dont le conducteur du taxi. La seule rescapée de cet accident est une vieille dame qui a été transportée d’urgence à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse où elle est placée sous haute surveillance. D’après les témoignages rapportés par la presse sénégalaise, le chauffeur du camion a évité de justesse un conducteur de moto «Jakarta» avant d’écraser le taxi.

Un drame qui a soulevé une vague d’indignation principalement chez les jeunes qui s’en sont pris quelques instants plus tard aux camions et camionneurs maliens en stationnement dans la ville. Plusieurs gros porteurs maliens ont été incendiés, chauffeurs et apprentis pourchassés. Ceux-ci se sont, par la suite, retranchés dans la commune voisine de Kahone.

«C’est avec une douleur atroce et une vive colère que j’apprends le décès de quatre occupants d’un taxi qu’un camion a percuté à Kaolack sans leur laisser la possibilité d’échapper à cette mort atroce. Des blessés sont aussi notés durant cet accident odieux et révoltant. Les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés et traduits de la justice. Une enquête est en cours» a indiqué, Mansour Faye, le ministre sénégalais des Infrastructures des transports terrestres et du désenclavement qui a demandé «aux populations de rester calme» tout en donnant l’assurance que l’Etat du Sénégal fera le nécessaire.

La colère engendre la colère

Une trentaine de camions sénégalais, selon nos sources, ont été attaqués et vandalisés à Diboli, poste de douane malienne. Des témoignages relayés par la presse sénégalaise faisant état de transporteurs délestés de leur argent et matériels importants sont demeurés invérifiables.

Une foule de jeunes qui grossissait au fur et à mesure qu’elle se rapprochait de la direction régionale de la douane de Kayes, passage obligé des véhicules de transport en provenance du Sénégal. Les manifestants ont passé une bonne partie de la nuit de dimanche à lundi à caillasser des véhicules sénégalais.

Le ministre malien des Transports et des infrastructures a informé« l’opinion publique qu’un camion malien a percuté ce jour 15 août 2021 à Kaolack au Sénégal un taxi. L’accident survenu a entraîné mort d’hommes. La colère des habitants s’est abattue sur des citernes maliennes. Il revient que certains de nos compatriotes ont entrepris une riposte contre des véhicules sénégalais», lit-on dans un communiqué du ministère malien des Transports et des infrastructures. Il en a appelé au sens de la responsabilité et de la mesure des transporteurs et conducteurs».

Par ailleurs, il a signalé que «les contacts sont pris avec les autorités sénégalaises pour faire toute la lumière sur ces graves incidents qui n’honorent pas les excellentes relations de fraternité et d’amitié entre nos deux pays».

La tension est retombée des deux côtés.

Fani

Commentaires via Facebook :