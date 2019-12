Le chef du gouvernement a eu des entretiens avec plusieurs personnalités, des annonces fortes ont été faites

On peut se risquer à dire que le temps clément à savoir 22°C qu’il a fait hier dans la capitale politique des Émirats Arabes Unis était porteur d’espoir pour l’avenir des relations diplomatiques entre les deux pays. En effet, le Premier ministre Dr Boubou Cissé a bouclé hier une visite de travail de 48 heures au cours de laquelle il a eu de fructueux entretiens avec ses différents interlocuteurs.

Sa rencontre avec le vice-ministre de la Défense, Matar Salem Al Dhaheri, a abouti à un geste de taille très salutaire pour notre pays, confronté à une guerre asymétrique contre des terroristes. Abu Dhabi a décidé de livrer gracieusement une trentaine de véhicules militaires blindés à notre pays comme la manifestation concrète de son apport à la luttte que notre pays mène contre la horde de terroristes qui l’ont envahi depuis 2012. Dr Boubou Cissé a chaleureusement salué ce geste à l’endroit du Mali et qui entre dans le cadre de la coopération militaire fructueuse qu’entretiennent désormais nos deux pays et qui se renforcera davantage par l’acquisition d’une centaine d’autres véhicules militaires blindés.

Mieux, a expliqué le chef du gouvernement, les autorités émiraties sont prêtes à apporter leur expertise dans le domaine militaire à travers des formations au bénéfice de nos forces armées et de sécurité. Ce pays ami est également prêt à partager ses expériences des combats contre les terroristes qu’il a acquises grâce à sa participation à la guerre en Syrie. Par ces gestes, les Émirats Arabes Unis manifestent leur compréhension et leur participation à l’effort du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta qui a le souci de ne plus enregistrer de lourdes pertes en vies humaines et en équipements face à un ennemi qui nous livre une guerre asymétrique.

……..lire la suite sur essor.ml

Commentaires via Facebook :