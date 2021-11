Editorial : Décorations à Bamako : la situation du Mali s’y prête-t-elle ?

En voyant le spectacle des derniers moments au Mali, l’on a l’impression que tout marche bien comme sur les roulettes. Or, c’est un secret de polichinelle que la nation malienne est éprouvée depuis 2012 par une insécurité qui connait le développement du nord vers le centre. Elle empêche plus d’un de dormir. Les violations des droits de l’Homme crèvent les yeux.

Malgré cela, à Bamako, des cérémonies de distinction ne cessent de s’organiser. Sur un coup de tête, on se rassemble quelque part dans une salle de conférence ou un bureau pour s’octroyer des médailles et souvent même avec effigie abeille. Le citoyen lambda ne sait vraiment pas pour quelles raisons valables ces objets valeureux sont distribués entre certaines personnes. Pour la plupart des cas, il s’agit de se leurrer d’avoir la distinction pour service rendu à la nation. Le hic est qu’on ne dit jamais ce qui a été fait par le récipiendaire de la médaille. Il s’agit de l’avoir seulement même si on sait en âme et conscience que son travail ne mérite pas une distinction.

Il est temps de mettre fin à des jeux qui n’apportent rien à la nation que les Maliens ont en héritage. Ils doivent tous se tourner vers la sécurité. Pour le faire, il s’agit de soutenir la transition dont la réussite est liée à la victoire sur les forces du mal à travers les militaires qui bravent la chaleur, le froid, le vent et les balles pour sauver la patrie. La distribution des médailles à Bamako ne pourrait-elle pas saper le moral des soldats au front ? S’arborer de médailles est un exercice qui peut bien attendre un Mali de paix et de réconciliation nationale.

Bazoumana KANE

