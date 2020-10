Éditorial : Jeune, comment réussir ?

Nous sommes tous différents, tous extraordinaires. Nous avons des habilités, des envies, des motivations, des objectifs différents et chacun vit sa propre histoire.

Pour réussir sa vie, je ne devrais pas m’y prendre de la même manière que mon voisin pour réussir la sienne.

En fixant ma vision sur ce que je prévois pour moi-même cela me permet de comprendre le panel d’efforts à faire et de stratégies à utiliser qui dépendent en réalité de mes objectifs de ma manière de percevoir le monde. De ce que j’attends. Et finalement, de qui je suis.

Outre les objectifs qui animent l’individu, nous sommes des êtres construits. Influencés par notre éducation et par notre environnement aussi. J’ai donc, comme tout autre individu, un système de valeurs.

Il n’existe pas un bonheur, une réussite. Il en existe autant que d’individus. Alors pour comprendre comment réussir dans la vie, il faut comprendre ce qu’on veut vraiment et suivre ces valeurs qui nous animent. L’argent n’est important que pour celui qui lui accorde de l’importance.

La seule chose sur laquelle tout individu s’accordera, c’est sur le fait que pour réussir, il faille faire des efforts, entretenir une motivation solide, concevoir un plan d’actions détaillé, et ne jamais lâcher.

Ce qui importe, ce n’est pas de répondre aux canons de ce que la télévision ou mon environnement me donnent. Il n’existe pas une réussite. Il n’existe pas un objectif. Il n’y a que ce que tu veux au fond de toi : tes valeurs, tes désirs et ce que tu fais pour les suivre.

Pour finir, j’aimerais reprendre ici le slogan de campagne de l’ancien président Barack Obama : « Yes, We can » (Oui, Nous pouvons). Moi aussi, je dis : « Oui, tu peux réussir ta vie », si tu te fixes cela comme objectif.

Abbé Joachim S. Samaké

Source : Missions

