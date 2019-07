L’Institut Supérieur de Technologies Appliquées a, comme routine procédé à la cérémonie de remise des diplômes aux 250 récipiendaires de la 19ème promotion ce samedi 29 juin au Centre International de Conférence de Bamako (CICB), au cours de laquelle les professeurs de cet Institut vont recevoir des attestations de reconnaissance. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de l’Enseignement Supérieur, Mahamadou FAMANTA, le PDG de TechnoLAB-ISTA, Daouda DIAKITE.

Le Président Directeur Général de TechnoLAB-ISTA, Daouda Diakité, dans son discours a adressé ses vives salutations à la provenance socioprofessionnelle que sont les administrations publiques, les entreprises privées, les organisations de la société civile (nationale et internationale) qui confient à l’Institut la responsabilité de la formation ou du perfectionnement de leurs agents en vue de leur renforcement de capacités techniques et managériales.

Monsieur Daouda Diakité dans son allocution, précise que cette remise des diplômes est une occasion annuelle pour l’école et l’opportunité de célébrer avec joie et légitime fierté le parcours académique des récipiendaires par les parents, les pourvoyeurs de ressources, les amis et toute la famille.

A cette occasion, M. Diakité annonce que l’année 2018 a été vraiment promotrice pour TechnoLAB-ISTA qui totalise 13 diplômes reconnus par le CAMAS répartis entre les filières des Sciences et Technologies et les Sciences de Gestion. Aussi, souligne-t-il, que l’ambition de TechnoLAB-ISTA est de se faire compter parmi les meilleures institutions à l’échelle africaine voire internationale.

Sur le plan partenarial, le PDG du TechnoLAB-ISTA explique TechnoLAB entretient une bonne relation avec l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire qui est une Institution Publique. Il ajoute que TechnoLAB collabore avec l’ESGIC et l’INTEC Sup de Bamako et que TechnoLAB-ISTA dans un cadre consortium d’écoles s’est vu octroyé par le CESAC de Dakar l’agrément de préparation des Diplômes d’Expertise Comptable Ouest Africaine (DECOFI).

Daouda Diakité, avoue que TechnoLAB-ISTA continue de toujours tisser des liens de collaboration avec d’autres pays dont le Maroc. Les appuis et les renforcements pour le développement institutionnel sont en cours grâce aux actions du professeur Lishou Claude à l’UCAD, du Pr Diangne Souleymane Astou de l’Université Bambey de Sénégal, du Pr. Diallo Thiorno de l’UQAC (Canada), du Pr Asseu Olivier de l’ESATIC (Côte d’Ivoire), du Pr Sylla Mamadou (Université Cocody d’Abidjan) et du Professeur Miliki Mohamed ( professeur associé du CNAM Paris et de l’Université d’Evry) nous a confié le président.

Selon M. Diakité, les Diplômes de TechnoLAB-ISTA sont les mieux reconnus et les mieux favorisés dans les concours de recrutement dans la fonction publique malienne.

Pour clore, le PDG de TechnoLAB, Daouda Diakité dit que la célébration de cette 19èmepromotion coïncide tout de même avec le 21ème Anniversaire de l’école TechnoLAB-ISTA.

Aminata SANOU

Stagiaire

