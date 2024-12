Commémoration des 16 jours d’activisme : Le PHASAOC sensibilise les étudiants du CFP-STAT contre les VBG

Dans le cadre des activités des 16jours d’activisme sur les VBG( violence basée sur le genre), le Projet d’Harmonisation et d’Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre ( PHASAOC) a initié une rencontre de sensibilisation contre les VBGs à l’intention des étudiants du Centre de Formation et de Perfectionnement en Statistique ( CFP-STAT) sis à l’ ACI 200. C’était le mardi 3 décembre 2024 en présence des responsables du centre et ceux du PHASAOC.

Le PHASAOC, projet logé à l’INSTAT( Institut National de la Statistique), à l’instar du reste du monde célèbre la campagne mondiale contre les VBG animée du 25 novembre au 10 décembre chaque année à échelle mondiale. D’où cette causerie –débat animée sous le thème «Rôle et responsabilité de la famille et de la communauté dans la promotion des valeurs pour l’abandon des violences faites aux femmes et aux filles au Mali » par le facilitateur Ibrahim Bouaré, Chargé du Genre à l’Unité de Gestion de PHASAOC.

Le conférencier, M. Bouaré a introduit la causerie par expliquer aux étudiants et jeunes chercheurs le pourquoi de la campagne des 16 jours d’activisme. Une campagne consacrée à la sensibilisation et aux plaidoyers contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le monde. Il a ensuite rappelé l’ampleur du phénomène des violences basées sur le genre de manière générale, et ses conséquences désastreuses dans les sociétés.

Dans une présentation, Ibrahim Bouaré a défini le concept de VBG , les formes de violences ainsi que les dispositions mises en vigueur pour les combattre. Outre ces mesures, le conférencier a également renseigné les étudiants (es) sur l’existence des centres d’accueils et d’hébergements dédiés aux survivants(es) de VBG, et le numéro vert contre les VBG (80 333).

Ce cadre a été opportun pour le conférencier d’inviter les étudiants à réfléchir sur leur rôle dans la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment leur contribution au sein de la communauté.

Le Directeur de CFP-STAT, a félicité le projet pour cette initiative bénéfique pour les apprenants et l’ensemble de la société quant on sait la pertinence du sujet. Il a ensuite invité les étudiants à faire bon usage de ces informations en s’inscrivant dans le canevas de la lutte contre toutes formes de violences.

Quant aux étudiants, ils n’ont pas manqué de poser plusieurs questions d’éclaircissements, et montrer leur intérêt à lutter contre les VBG .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :