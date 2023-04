Crise scolaire à Sikasso : Le C.E.VA.S reprend les hostilités

Après avoir suspendu leur mot d’ordre de grève allant du lundi 20 mars au samedi 08 avril 2023, soit 3 semaines pour montrer leur bonne foi malgré leur précarité, le Collectif des enseignants vacataires de Sikasso (C.E.VA.S) vient d’entamer une nouvelle grève illimitée au niveau de l’académie de Sikasso hier mardi 11 mars 2023.

Cette décision a été annoncée via un communiqué dont notre rédaction a reçu une copie, après avoir contacté le Secrétaire général du Collectif, Diakaria Sogodogo.

Dans ce communiqué, datant du 10 avril 2023 nous pouvons lire : « Nous, collectif des enseignants vacataires de Sikasso (C.E.VA.S): le 20 février 2023 le C.E.VA.S a adressé au directeur de l’Académie de Sikasso, un préavis de grève de deux semaines et que si rien n’était fait, que le C.E.VA.S irait en grève illimitée. N’ayant pas trouvé d’accord avec les autorités, le C.E.VA.S a observé une grève de 13 jours allant du lundi 06 mars au samedi 11 mars et du lundi 13 mars au samedi 18 mars et enfin le lundi 20 mars » a précisé. Et d’ajouter que pendant cette période de grève de 13 jours, les heures de certains de leurs militants ont été retirées.

Et le Secrétaire général du C.E.VA.S de souligner que son collectif a eu beaucoup de pourparlers au cours desquels les autorités de Sikasso ont demandé une trêve, qui a été acceptée par le C.E.VA.S et en contrepartie, la restitution des heures de leurs collègues et la recherche d’une solution rapide au paiement des arrêtés signés par le ministre de l’Education, a été promise au cours des échanges.

C’est pourquoi, indique le communiqué, le 20 mars 2023, le C.E.VA.S a suspendu son mot d’ordre de grève pendant trois (3) semaines allant du lundi 20 mars 2023 au samedi 08 avril 2023, pour montrer sa bonne foi, malgré la précarité.de ces enseignants.

Au terme de cette période de trois semaines, déplore la note, aucune autorité n’a contacté le C.EVA.S., les heures des collègues concernés n’ont pas été restituées et qu’il ne sait plus quand est-ce que les arriérés en question seront payés.

« Au regard de tous ces éléments, aucun objectif n’a été atteint par le C.E.VA.S. C’est pour routes ses raisons que le C.E.VA.S a décidé à l’unanimité de reprendre sa grève illimitée » a-t-il conclu.

Lamine BAGAYOGO

