École malienne : Des enseignements du Bac 2023

Le baccalauréat malien session de juin 2023 a donné des enseignements que les responsables de l’école devraient capitaliser pour un redécollage de notre système éducatif.

25,73 % des 170.695 candidats réguliers inscrits ont été déclarés admis au bac de cette année, soit 40.027. En plus, si on ajoute aux réguliers les auditeurs libres, on peut dire que plus de 212 000 candidats étaient inscrits pour le bac 2023. On peut trouver minime les 25 % d’admis, mais ils n’étaient que 20 % lors de la session de juin 2022.

En parcourant la liste des dix premiers admis dans les filières lettres et sciences humaines, il y a des constats qui s’imposent. Le premier national au bac, filières lettres et sciences humaines est en fait une première. Sur les dix premiers dans cette filière, deux sont des filles. Tous les dix sont des candidats réguliers.

Parmi ces excellents, ayant tous obtenus la mention très bien au bac, le plus jeune a 15 ans (2008) et le plus “vieux” a 25 ans (1998). Ils sont majoritairement de Bamako car, à part un de San, un de Kayes et un de Sikasso, tous les autres sont de Bamako.

Mais, le chiffre qui interpelle et l’administration scolaire et les enseignants du public, c’est qu’ils sont majoritairement des écoles privées. Il n’y a que deux sur les dix premiers, qui soient de l’école publique.

“Cela démontre que l’école publique est en décadence. Le fait n’est pas nouveau. Les accusations contre des écoles privées ne sauraient dédouaner l’école publique de sa responsabilité. Aujourd’hui, ceux qui sont excellents dans les écoles publiques au Mali, sont ceux qui sont naturellement brillants. Ce n’est pas le fait ni de l’école, ni de l’enseignement, ni des enseignants”, explique Barou Diarra, un instituteur à la retraite.

Pour lui, avant l’école publique a été performante au Mali. Le privé n’avait même pas bonne presse. “Mais, aujourd’hui, c’est l’inverse”, déplore-t-il.

Alexis Kalambry

