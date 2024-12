Les étudiants du club Hackaction de la Faculté des Sciences et Techniques de Bamako ont organisé un panel sous le thème « Recherche et Innovation sur les Changements Climatiques » le vendredi 29 novembre 2024. Occasion pour eux d’aborder différents sujets et présenter des projets inédits contre le changement climatique et ses aléas.

Cet hackathon a permis aux étudiants de défendre devant public leurs projets innovants sur la problématique des changements climatiques. A l’occasion, plusieurs sujets ont été abordés par eux, il s’agit notamment des thématiques sur : la lutte contre la dégradation et la désertification des terres fertiles soudano-sahéliennes ; la gestion intégrée des espaces végétalisés à Bamako ; le concept CharEco (Alternative Durable au Charbon de Bois) ; l’Amélioration de la Résilience Climatique des Exploitations Agricoles au Mali par l’Innovation Technologique, tous un ensemble de propositions visant à faire face aux aléas climatiques.

Yacouba Issa Diakité, chef de département de physique à la faculté des sciences et techniques de Bamako dans son intervention, a expliqué l’événement. Aussi, il dira, ce projet est un hackthon , une compétition d’innovation où les participants se réunissent pour concevoir des idées et proposer des solutions sur une courte période.

Revenant sur la démarche, il souligne : « On essaye de rassembler quelques étudiants ; on les enseigne quelques modules en classe et après on va chercher des sujets, des thématiques sur lesquelles ils vont travailler. Ils vont ensuite imaginer des projets innovants et les présenter à une assistance ».

Le Pr Diakité n’a pas manqué d’apprécier la qualité des projets soutenus par les étudiants. « C’est ça l’idéal ! Vous savez le changement climatique est un phénomène d’ordre général. Les conséquences de ce changement ont touché cette année notre pays. S’il y a des jeunes qui peuvent réfléchir et proposer des solutions à cette catastrophe que nous sommes en train de vivre c’est rassurant. », a-t-il dit.

Parlant des projets présentés par les étudiants, on souligne leur bonne qualité en terme de richesse et d’innovation, notamment le projet consistant à produire des graines des arbres locales et des plantes fourragères dans une boule protectrice ainsi que des plantes pour filtrer les berges des fleuves et les lacs du Mali.

Notons que l’objectif final recherché par les participants est de renforcer la résilience des écosystèmes face aux effets du changement climatique ; la gestion intégrée des espaces végétalisés à Bamako, pour la résolution des problèmes d’inondations et de canicules de chaleurs. A cela s’ajoute la réduction de la consommation du charbon de bois grâce à l’introduction de biocombustibles durables et accessibles, en plus de l’adoption des pratiques agricoles durables.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

