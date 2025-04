Journée internationale de la langue chinoise : L’Institut Confucius de l’Université Yambo Ouologuem célèbre avec faste

Instituée par les Nations Unies en 2010, la journée internationale de la langue chinoise a été célébrée, ce vendredi 18 avril 2025, par l’Institut Confucius de l’Université Yambo Ouologuem de Bamako et la classe Conficius du Lycée Askia Mohamed. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de l’Amabssadeur de la Chine, son excellence CHEN Zhihong.

Cette année la célébration de la journée internationale de la langue Chinoise a été couplée à la remise des diplômes de la sixième promotion de l’Institut Confucius. Vingt-deux étudiants formés par un corps enseignants par la partie Chinoise ont reçu des mains de l’Ambassadeur et du Recteur de l’université leurs diplômes de licence. Une remise de diplôme qui consacre, selon le Recteur de l’université, l’ancrage de la langue et de la civilisation chinoise dans la société malienne.

Pour le Recteur Belco Oualoguem, la langue Chinoise s’est installée durablement au Mali grâce à la classe Confucius et de l’Institut Confucius qui, au fil des années, ont formé des jeunes maliens devenus tous des ambassadeurs de la langue Chinoise. Outre l’apprentissage de la langue, les Etudiants diplômés de cet institut sont tous directement employés par les entreprises chinoises qui opèrent au Mali. « C’est toute ces raisons qui nous obligent à célébrer cette journée avec faste », a déclaré le Recteur Belco Ouologuem.

Célébrée cette année sous le thème « de la langue chinoise à travers le temps », cette journée a été l’occasion pour le diplomate Chinois Chen Zhihong de rappeler l’importance de la durabilité de la langue chinoise qui, selon lui, possède une histoire millénaire sans interruption. « Les caractères chinois sont nés il y a plus de 3 600 ans sous la dynastie Shang, dont les plus anciennes traces sont les inscriptions oraculaires sur os et carapaces. Ils incarnent un système d’écriture unique, mêlant sens et esthétique », a ainsi rappelé CHEN Zhihong, précisant que grâce à l’invention du papier sous la dynastie Han et l’imprimerie, les caractères chinois ont transmis des philosophies, des textes littéraires et scientifiques, jetant une base solide du cercle culturel panchinois en Asie.

Pour l’ambassadeur, l’apprentissage de la langue chinoise permet aujourd’hui non seulement de maîtriser la langue la plus parlée au monde, mais aussi accéder à un système de pensée unique, marqué par le confucianisme dont l’idée centrale est axée sur le peuple et la coexistence harmonieuse. Dans un monde globalisé, poursuit le diplomate Chen Zhihong, le chinois devient un pont entre passé et futur. « L’apprentissage de la langue chinoise vous aide à comprendre l’histoire chinoise et la voie du développement de la Chine.», a ajouté l’Ambassadeur.

Par ailleurs, il a poursuivi que la Chine s’est appuyée sur son propre travail acharné et sa stratégie d’ouverture mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant. Vantant les progrès de son pays, il a indiqué que la Chine est aujourd’hui la deuxième économie mondiale et le premier pays en terme de commerce de marchandises et d’industries manufacturières, accompagné de la mise en place des plus grands systèmes d’éducation obligatoire, de protection sociale et de santé au monde. « La Chine a réalisé une transformation épique, passant de zéro à héros », a insisté l’ambassadeur, en renchérit que « l’apprentissage de la langue chinoise vous aide à mieux tirer des expériences du développement de la Chine, pour mieux vous servir au développement de votre pays. ». Une conférence sur la langue chinoise, la danse du terroir chinois et Malien ont mis à la journée de la célébration de la langue chinoise.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

