Journée mondiale de l’alphabétisation : inscrire l’alphabétisation et les langues nationales parmi les priorités nationales

Dans le cadre de la journée internationale de l’alphabétisation couplée à la semaine nationale de l’alphabétisation, le ministère de l’Education nationale en collaboration avec le Comité national de plaidoyer et de communication de la PAMOJA Mali a organisé mardi une conférence-débat sur le thème : « L’officialisation de nos langues nationales : enjeux et défis ». C’était sous l’égide de Sylla Fatoumata Cissé, directrice du Centre national des ressources de l’Education Non Formelle (CNR-ENF).

Organisée par le ministère de l’Education nationale en collaboration avec le Comité national de plaidoyer et de communication de la PAMOJA Mali, cette conférence-débat sur le thème : « L’officialisation de nos langues nationales : enjeux et défis » s’inscrit dans le cadre de la journée internationale de l’alphabétisation couplée à la semaine nationale de l’alphabétisation dont le lancement a eu lieu le 12 septembre au CICB. Ce thème interpellateur rappelle la nécessité de mieux communiquer et partager avec les acteurs, les préoccupations liées au sous-secteur.

Durant cette semaine, un accent particulier sera mis sur l’alphabétisation. Car selon la directrice du Centre national des ressources de l’Education Non Formelle, Sylla Fatoumata Cissé, l’alphabétisation et les langues nationales constituent plus que jamais le socle de notre identité culturelle et de notre cohésion sociale. « Elles sont les outils indispensables pour réussir la refondation de notre Cher pays, le Mali pour la consolidation de notre démocratie et de notre politique de décentralisation », a-t-elle poursuivi.

La pertinence et l’impérieuse nécessité, pour le Mali, de faire davantage de l’alphabétisation et des langues nationales une stratégie pour l’atteinte de l’Education pour tous et de l’Objectif du Développement Durable-ODD- n°04 n’est plus à démontrer. Elle est aussi et surtout un moyen pour parvenir à l’éducation à la citoyenneté, à la démocratie ainsi que l’acquisition de compétences par les jeunes non scolarisés et déscolarisés précoces en vue de leur insertion dans le tissu économique.

Avant de terminer, la directrice a lancé un appel à tous les services déconcentrés de l’Etat et des Collectivités territoriales à inscrire désormais l’alphabétisation et les langues nationales parmi les priorités dans leurs plans d’actions. Plus concrètement, elle souhaite qu’un élan nouveau soit donné aux structures de l’Education non formelle en général et particulièrement aux Centre d’Education Communautaire (CEC).

Dans son message, Programme régional d’appui à la qualité à la qualité de l’éducation en Afrique de l’Ouest (PRAQUE-AO) sur lequel travaille avec le Comité national de plaidoyer et de communication de la PAMOJA Mali plaide pour l’augmentation du budget de l’éducation nationale alloué au secteur de l’alphabétisation et l’éducation non formelle. Il faut que le thème international retenu de la journée mondiale de l’alphabétisation est : « Promouvoir l’éducation multilingue : l’alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ».

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

