Problème de bourse et de recyclage : La coordination des comités AEEM des IFM du Mali projette une grève de 120 H à partir du lundi prochain

Pour revendiquer leurs dus, les membres du bureau de la coordination de l’association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) des instituts de formation de maitres (IFM) du Mali sont en passe d’observer une grève de 120H à partir du lundi prochain.

Suite aux perturbations des cours dues aux grèves des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, le gouvernement a, pour éviter une année blanche, décidé de faire la prolongation. Le prolongement de l’année scolaire 2019-2020 commence à poser problème au sein des instituts de formations de maitres du Mali. De nos jours, les élèves maitres des IFM réclament les bourses qui doivent leur revenir durant ce temps de prolongation de l’année. Aussi, ils plaident pour le maintien des 45 jours prévus pour le recyclage de fin de formation. Dans une lettre qui nous est parvenue, les membres du bureau de la coordination s’adressent au directeur national de l’enseignement normal. Signée par plus d’une dizaine de secrétaires généraux du comité de l’AEEM des IFM du Mali, cette lettre annonce un préavis de grève de 120 H dans les IFM du pays.

« Considérant la reprise éminente des cours des classes d’examens après la suspension à cause des grèves réplétives des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, en plus de la maladie à covid-19 ; considérant la prolongation des cours jusqu’au septembre 2020 dans les IFM ; voire la prise d’aucune mesure d’accompagnement par le gouvernement concernant l’allocation alimentaire et le logement des élèves maitres ; après tant de démarches pacifiques effectuées auprès des autorités scolaires et des heures de grève décrétées par l’AEEM, les doléances restent toujours insatisfaites »,expriment les syndicalistes. Puis de poursuivre en ces termes : « Monsieur le directeur, les élèves maitres finalistes bénéficiaient d’une formation de 45 jours. Elle les permet de corriger les lacunes. Nous avons constaté que cette formation ne dure que 10 jours ces derniers temps, et sollicitons le retour du recyclage à 45 jours cette année ».

Par conséquent, ajoutent-ils, l’AEEM se réserve le droit d’observer une grève de 120h à compter du lundi 17 au vendredi 21 août. Ce dans tous les instituts de formation de maitres du Mali, ont-ils prévenu. D’après eux, les 120H de grèves restent, en cas d’insatisfaction, renouvelables. Puis de préciser : « La coordination des comités de l’AEEM des IFM du Mali entreprendra d’autres actions plus fortes si, toutefois, les autorités ne réagissent pas pour trouver de solution adéquate à notre inquiétude ».

A cause de la persistance de ces problèmes, d’aucuns estiment déjà que les examens de fin d’année risquent d’être pris en otage. « Les examens de fin d’année sont menacés dans les IFM du Mali, nous réclamons les bourses des mois supplémentaires ajoutés par le gouvernement. Nous voulons que le gouvernement maintienne les 45 jours prévus pour la formation des élèves finalistes des IFM », nous confie un membre du comité de l’AEEM. Réduire ces 45 jours à 10 jours est un manque de volonté pour la part des autorités, cette formation est importante pour les élèves finalistes, raconte notre interlocuteur.

Mamadou Diarra

