Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr. Amadou Kéita, a, depuis sa nomination, souhaité faire de la concertation et du dialogue, un principe cardinal de gouvernance du sous-secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique. Dans ce cadre, il s’est fait entourer des anciens ministres l’ayant précédé à ce fauteuil autour d’un déjeuner à l’hôtel Badala, le mardi 28 juin 2022, pour apprendre auprès d’eux afin de bien mener sa mission.

L’initiative a été saluée à sa juste valeur par les anciens ministres présents, dont Mountaga Tall, Mme Siby Ginette Belgarde, Moustapha Dicko, Assétou Founé Samaké, etc . Elle a été mise à profit pour parler des préoccupations et des pistes de solutions pour le bon fonctionnement du département. De leurs explications, c’est par humilité que le ministre Amadou Kéita a bien voulu les inviter autour d’un déjeuner pour parler de notre système d’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique. C’est la raison pour laquelle ils ont promis de tout mettre en œuvre afin d’aider le ministre à atteindre ses objectifs.

A son tour, le ministre Amadou Kéita a fait savoir que l’objectif de ce déjeuner était de créer une passerelle entre les expériences qui ont présidé aux destinées de notre système universitaire, en vue de mieux faire face à l’avenir. Il a reconnu les efforts des uns et des autres ayant abouti à la concrétisation de certains projets, dont les plus récents sont les lois portant création des universités de Gao, Sikasso et Tombouctou. Aux dires du Pr. Kéita, ce déjeuner avec les anciens ministres a été une véritable école. Il les a vivement remerciés pour avoir répondu à son invitation.

Hadama B. FOFANA

