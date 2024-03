Faisons attention en ne jetant pas l’enfant avec l’eau du bain. Certes, il y a eu beaucoup d’excès parfois de la part de certains dirigeants de l’Aeem, mais cela ne saurait être à mon sens un motif suffisant pour dissoudre une structure qui a été à l’avant-garde de la lutte estudiantine et même de la lutte de notre peuple pour plus de liberté. Il y a des comités Aeem de beaucoup d’établissements qui ont fait ou font des merveilles dans la défense des intérêts des étudiants (organisation de semaines culturelles ; aménagement d’espaces, de terrains de sport ; construction d’internats ; organisation de consultations médicales et juridiques gratuites ; reboisement ; campagnes de dépistage…).

La dissolution me paraît une solution de facilité, une fuite de responsabilité. Il y a des réglementations qu’il faut juste avoir le courage d’appliquer rigoureusement pour endiguer toutes ces pratiques décriées, y compris les violences lors des renouvellements des comités. L’Aeem est à l’image de notre société et il y a de la mauvaise graine partout.

Par ailleurs, en tant que parents, nous avons tous une grande responsabilité dans le comportement exécrable de nos enfants en milieu extra familial (école, quartier…). La mauvaise graine au sein de l’Aeem n’est pas tombée du ciel. L’incapacité des gouvernants successifs à gérer cette mutation progressive d’une partie de l’Aeem en une sorte de monstre terrifiant ne doit pas être non plus négligé.

Parfois, les gouvernants ont fermé les yeux et bouché les oreilles, pour ne pas dire plus, sur cette dérive. Donc la faute n’incombe pas aux seuls dirigeants de l’Aeem. Qu’Allah apaise les cœurs et préserve notre pays !

Dr Moussa Balla Diakité

Militant du Mouvement démocratique

P.S : Le titre est de la rédaction

