Alerte météo-Mali : Arrivée du grand froid

Cette semaine, les Maliens risquent de grelotter. Une vague de froid traverse tout le pays. Après une séquence exceptionnellement chaude au début de ce mois, les températures vont amorcer une baisse significative. La baisse est apparue assez brutale, depuis hier, dans plusieurs localité du Mali, et ce jusqu’au 23décembre. Il fera parfois plus doux au lever du jour jusqu’en fin d’après-midi. Les températures baissent au fil de l’après-midi, et se montreront souvent plus fraîches dans la soirée qu’au lever du jour, avec 15°C affichés au thermomètre.

Le 23 décembre sera –t-il la dernière journée de séries records dans plusieurs localités du pays ? Ou en d’autres termes, l’air frais va gagner du terrain ? De toute évidence, une brume de poussière va envelopper le ciel et réduire la visibilité.

Évidemment, il est tentant de rester chez soi, les plaids et couvertures pour se tenir au chaud. Sauf qu’il faut aller au travail, faire les courses… Quelles sont les matières à privilégier au moment de sortir pendant un épisode de froid glacial.

La laine est la première matière à laquelle nous pensons quand il s’agit de s’habiller chaudement pour affronter le froid. Si le coton retient l’humidité, la laine, elle, l’évacue. Un élément important lorsque les températures sont très basses. La laine est un très bon isolant thermique qui retient la chaleur et empêche l’air de pénétrer à l’intérieur de nos vêtements. Des laines ont des capacités thermiques encore plus importantes. Vous avez la garantie de garder au chaud des enfants et des personnes âgées.

On associe souvent la soie à la douceur et la légèreté. Elle se révèle être une matière agréable et chaude pour la saison froide. Comme pour la laine, la soie a un fort pouvoir isolant, qui empêche l’air de se glisser dans nos vêtements et donc atteindre son corps. Pour les personnes vraiment frileuses, vous pouvez associer la soie avec une matière plus épaisse et plus lourde. Une bonne manière d’allier chaleur, confort et douceur. Pour protéger vos mains, pensez aux gants ou des sous-gants en soie.

Si vous travailliez dans la construction, l’industrie, l’agriculture, ou dans tout autre secteur exposé à la poussière et aux particules en suspension, les masques anti-poussière sont devenus un équipement essentiel pour préserver votre bien-être.

