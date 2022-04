Le ministre de l’Energie et de l’Eau, Seydou Lamine Traoré, et son homologue Modibo Koné, en charge du ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable ont présidé l’Atelier d’examen et de validation des rapports provisoires de six programmes nationaux dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. C’était le mardi 19 avril à l’hôtel de l’Amitié.

Même s’ils sont gérés par deux départements ministériels différents, les secteurs de l’eau et de l’assainissement sont liés. « On ne peut pas avoir l’assainissement sans avoir accès à l’eau potable », a indiqué le ministre de l’Energie et de l’Eau, Seydou Lamine Traoré, dans un bref message adressé à l’assistance. Avant de passer la parole à son homologue pour le discours de cadrage de la cérémonie, Seydou Lamine Traoré a signifié aux partenaires techniques et financiers que la présence des deux ministres démontre la synergie entre les départements en charge de l’eau et de l’assainissement.

À l’horizon 2030, le gouvernement malien veut élaborer six (06) Programmes nationaux dans le secteur Eau et Assainissement. Il s’agit notamment de l’Accès à l’eau potable ; de la Gestion durable des eaux usées et excréta ; de la Gestion durable des déchets solides ; de la Gestion durable des eaux pluviales ; de la Gestion durable des déchets spéciaux et de la gouvernance eau et assainissement. L’atelier du jour visait donc à examiner et valider les rapports provisoires de ses programmes nationaux.

Au Mali, a souligné le ministre Mobibo Koné dans le discours de cadrage, le taux national d’accès aux services élémentaires d’eau potable est de 70,9% en 2021 pour 81,1% en milieu urbain et 66,8% en milieu rural, tandis que celui de l’assainissement est de l’ordre de 39% au plan national.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

