Inondations à Bamako : Nuit blanche à Taliko

De 20h à 4h du matin, c’est le temps de cette tragédie d’inondation que les riverains de Taliko ont vécue. Plus d’une trentaine de ménages ont été sinistrés à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de dimanche à lundi vers 17heures à Taliko (Commune IV du District de Bamako). Des problèmes matériels mais pas de perte de vie, selon nos informations.

A 19h du soir, la pluie monte en puissance. Et c’est à partir de là que les ennuis ont commencé pour les habitants du quartier. Dès lors, l’alerte est donnée de bouches à oreilles. Les riverains ont amorcé l’évacuation des plus vieux et les enfants, ainsi que leurs objets de valeur. Vers 19h 49 minutes, précise un témoin affecté, le pont qui relie Taliko à Hèrèmakono est devenu inaccessible. Le sinistre s’installe.

« Je savais que cela allait arriver. C’est pourquoi j’ai pris mes dispositions depuis samedi. Lors de ma balade nocturne, vu que je me couche tard, j’ai eu ce pré-sentiment. L’eau du marigot était déjà à un niveau dépassé », explique-t-il. Et d’ajouter que « toutes les années, c’est comme ça, surtout vers la fin d’août à septembre, Taliko est inondé. Tous les riverains le savent et les autorités du quartier également ».

Un autre spectateur affirme que plus d’une dizaine de ménages sinistrés ont trouvé refuge chez les voisins. « Je remercie nos voisins qui nous ont accueilli dans leurs familles respectives. Et en ce qui me concerne, j’ai pu faire sortir ma famille et on a trouvé refuge chez mes voisins », fait-il remarqué, visiblement sous le choc.

