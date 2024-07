Le 20 Mai est célébré, chaque année, la journée mondiale de la métrologie. A cet effet, l’Agence Malienne de Métrologie (AMAM) a organisé une rencontre, le vendredi 28 juin dernier dans un hôtel de la place sous le thème : « La durabilité ». Cet évènement placé sous la présidence du Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie et du Commerce, Adama Yoro Sidibé, a vu la présence du Directeur Général Adjoint de l’AMAM, Drissa Daou et un nombre considérable du personnel de ladite Agence.

Faut-il le rappeler, la métrologie est la science de la mesure qui détermine les principes et les méthodes qui permettent de garantir et de maintenir la confiance envers les mesures résultant des processus de mesure. Elle est commémorée chaque 20 Mai qui marque l’anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1875.

L’AMAM (l’Agence Malienne de Métrologie) n’est pas restée en marge de cette célébration. C’est pourquoi, elle a tenu une rencontre dans la matinée du 28 juin. Selon le DGA Daou, la commémoration de cette journée vise à sensibiliser les autorités politiques, les opérateurs économiques et les consommateurs sur l’importance de la métrologie dans la vie quotidienne, car elle est dans tout ce que nous faisons, embrassant tous les domaines.

Parlant du thème choisi pour cette édition, il a indiqué qu’il s’agit par cette thématique, d’exposer aux autorités politiques, le rôle que joue la métrologie dans la promotion d’une économie forte et d’un environnement durable. « Globalement au Mali, la métrologie est très peu connue par les citoyens, même pas les opérateurs économiques. Etant donné que les gens n’acceptent pas la prestation alors que c’est à leur bénéfice »a-t-il fait savoir. Concernant les innovations envisagées par l’AMAM, M. Daou a parlé d’accréditation des laboratoires pour réaliser des prestations reconnues un peu partout dans le monde. Il n’a pas manqué de mentionner les difficultés auxquelles son Agence est affrontée qui sont d’ordres techniques et administratives. Les premières sont la méconnaissance de métrologie par les Maliens et de ses activités.

Au tour du Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie et du Commerce, Adama Yoro Sidibé de souligner que ce thème est justement choisi afin d’attirer l’attention des décideurs sur le rôle que la métrologie joue dans la réalisation d’une économie et d’un environnement durables à l’échelle mondiale. A l’en croire, la mesure de la consommation énergétique dans les industries, les bâtiments et les transports, dans la gestion des ressources dans l’agriculture et la sylviculture, dans d’identification des sources de pollution est indispensable pour la promotion d’une économie et d’un environnement durable. Que la mesure exacte des émissions des véhicules et la consommation de carburant est vitale pour la conception d’options de transport durables. De même que l’évolution et la gestion des processus de fabrication et des flux de déchets, facilitées par des mesures précises, contribuent à une meilleure gestion de l’environnement. Histoire de livrer quelques exemples pour expliquer toute l’importance de la métrologie dans une économie donnée.

Avant de clore son propos, il a saisi l’occasion pour inviter tous les détenteurs d’instruments de mesure à adhérer aux exigences de la métrologie pour la fiabilité des mesures et de leur conservation.

Mariam Sissoko

