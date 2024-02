Du 31 janvier au 1er février 2024, les limiers du Commissariat de Police de Sôgônikô ont mis le grappin sur un réseau de braqueurs à main armée et de vol de téléphones. La bande est composée de 7 individus parmi lesquels une dame. Mis à la disposition de la Justice, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt.

Selon notre source policière, tout a commencé le 31 janvier dernier par l’interpellation d’une dame pour vol de téléphone. Ainsi, les investigations établies ont abouti à l’arrestation d’un individu connu des services de Police et activement recherché pour plusieurs cas de vol à main armée et braquage à Bamako et environs. Conduit au poste, le mis en cause ne s’est pas fait prier pour passer aux aveux. Notamment en dévoilant la cachette de son arme d’opération qui a été saisie avant de dénoncer plusieurs de ses acolytes. Avec promptitude, une équipe de la Brigade de Recherches a interpellé successivement 5 individus, couronné par la saisie de 2 autres armes et de 2 motos de provenance douteuse.

A savoir que 6 éléments de cette bande sont impliqués dans plusieurs cas de braquage et de vol à main armée. Tout ce qui prouve que ces individus sont des brigands notoires.

En somme, les investigations ont ainsi permis, dans l’ensemble, la saisie de 3 Pistolets Automatiques (P.A) de fabrication artisanale améliorée, une dizaine de munitions et 2 motos de provenance douteuse.

Par ailleurs, Le Commissaire Divisionnaire Mané suivant les directives de ses chefs hiérarchiques, exhorte, comme toujours, la population à plus de vigilance et de collaboration en dénonçant tout acte suspect. Quant aux présumés braqueurs, après leur passage devant la Justice, ils ont été transférés à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako Coura (MCA). Et l’enquête reste ouverte afin d’interpeller les éventuels complices.

Mariam Sissoko

